王金平讚網球好手謝淑薇不談韓　意有所指？

王金平表示，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持 。（王金平臉書） 中評社台北7月16日電／中國國民黨昨日公布2020初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.80%的支持率獲壓倒性勝利。相較於鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫雙雙祝賀韓國瑜，前“立法院長”王金平的反應卻顯低調神秘，他昨晚在臉書對台灣網球好手謝淑薇拿下女雙冠軍大聲喝采，大讚謝對網球的堅持。王稱“放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持”，似乎隱喻他仍堅持“總統”路。



王金平表示，冠軍與冠軍之間的距離，台灣人做到了！運動比賽除了精湛技巧與過人體能外，強大的心理素質更是關鍵，場上不受喧擾，場下不受誘惑，逆境時刻，更能正面以對。就如同我所堅持的，對人事物都要抱持著“靜”跟“敬”的態度，才能做出好的決策判斷，再創生涯巔峰。常言道，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持。



王金平臉書全文如下：



【冠軍與冠軍之間的距離，台灣人做到了】



每年夏天，我最期待的就是溫布頓網球賽了，只要有空我一定準時收看，就算熬夜也歡喜。



我們台灣人在國際上超爭氣，謝淑薇時隔 6 年再度拿下女雙冠軍，這個硬頸的台灣選手，靠著自己的努力，手腕就是她的光和熱。詹詠然也在混雙擊出漂亮球響，站在底線，把困境一球一球打回去，如今手捧個人第4座大滿貫賽金盃，如果這不是堅持，什麼才是堅持呢？



男單今年決賽由喬帥拿下大滿貫，但費爸以37歲之齡摘下亞軍，在近5小時的馬拉松式比賽，硬是把戰線拖進決勝盤，每一顆球擊都打進我心坎。我想這場比賽同時也激勵了許多人，年齡不是運動員生涯的限制，而是創造下一次奇蹟的開始。



運動比賽除了精湛技巧與過人體能外，強大的心理素質更是關鍵，場上不受喧擾，場下不受誘惑，逆境時刻，更能正面以對。就如同我所堅持的，對人事物都要抱持著“靜”跟“敬”的態度，才能做出好的決策判斷，再創生涯巔峰。



常言道，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持。