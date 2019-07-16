喉糖不是糖　藥量易過量

中評社香港7月16日電／消委揭11款含西藥中成藥，無列服用上限或濫食傷身。



香港文匯報報道，喉糖豈能當糖食？消委會檢視市面41款喉嚨糖的標籤資料，發現當中不少含有西藥或中成藥成分，部分樣本的標籤卻未有清晰列明服用上限，容易令消費者過量攝取藥性，家傳戶曉的品牌“使立消”，其中一款止咳化痰喉糖含有可引致皮膚紅疹及胃部不適的鹽酸氨溴索，此成分還會經母乳排出被嬰兒攝取，所以孕婦及餵哺母乳的婦女忌服。此外，調查發現喉糖的糖含量與一般糖果無異，成人每日按建議量進食，攝入的糖分最多達每日攝取上限的一半。



消委會抽查的41款喉糖樣本，當中10款屬註冊西藥；一款為註冊中成藥；餘下30款屬一般食品。註冊西藥的喉糖樣本中，9款含治療口腔或喉嚨感染的消毒殺菌成分，其中得果定喉片每粒含0.25毫克地氯銨，但產品並沒有列明每日服用上限，參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用8粒該款喉糖，若消費者過量服用，便有機會出現舌頭或口腔痛。



14款樣本糖分佔整體七成



除了消毒殺菌的作用，部分註冊為西藥的喉糖亦有止痛或抗過敏的功能。今次抽查的樣本中有4款含止痛成分，其中使立消化痰止咳配方，每粒含15毫克鹽酸氨溴索，有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效，不過該成分可經母乳傳給嬰兒，哺乳期婦女要避免服用。



另外，特快靈消炎殺菌喉糖，每粒含3毫克鹽酸達明，為非類固醇消炎藥物，服用後可能會引致口腔灼熱或刺痛、噁心和嘔吐、頭暈及頭痛等副作用，若對非類固醇消炎藥有過敏反應的人士，服用後可引致皮疹或喉嚨潰瘍，消費者在購買前應先諮詢藥劑師或其他醫護人員。



另外，在30款屬一般食品的喉糖產品中，22款含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等，近半數（14款）樣本的糖分佔總成分七成或以上，更有3款產品的每粒含糖量超過3克。以糖含量最高的龍角散Ryukakusan cough drops為例，若每日早、午、晚各進食2粒已攝取22克糖，已經超過世衛組織建議的成人攝入限量（50克）的一半。



龍角散標籤不符 代理稱非“行貨”



調查亦發現有兩款樣本的營養標籤與成分表所列的資料不吻合，其中龍角散另一款喉糖的營養標籤標示不含糖，但其成分表卻標示含糖和糖漿，消委會已將樣本資料轉交食物安全中心跟進。龍角散的港澳代理聲稱，消委會買到的樣本並非“行貨”。