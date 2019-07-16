沙田新城市廣場已回復正場營業

沙田新城市廣場在經歷警民衝突後翌日正場營業。 中評社香港7月16日電／沙田新城市廣場日前爆發嚴重警民衝突，警方“清場”時數度出動胡椒噴霧及揮動警棍，多名示威者及警員受傷，商場地上一度血跡斑斑。但昨日商場已回復正常，發生混亂的地方已被清潔乾淨，沒有一絲痕跡，地上的血跡及衝突留下的雜物都已清理完畢，店舖如場營業，鄰近巴士總站及港鐵站也回復正常運作。



吉野家外變“連儂牆”



香港商報報道，大批示威者於周日的沙田區遊行後，繼續於沙田港鐵站附近集結，導致爆發嚴重警民衝突，警方最後於新城市廣場“清場”，多名示威者及警員受傷，商場地上血斑斑，並留下不少橫額、口罩、雨傘等雜物。



不過經過一晚時間，新城市廣場已回復正常，3樓廣場中心作為衝突的戰場，原本餘下的一堆雜物已被清理完畢，附近名店的門面亦十分乾淨，鄰近巴士總站及港鐵站亦運作正常，不少人正常購物及坐車，人流未見顯著減少。附近好運中心及沙田廣場的店舖亦未有受影響，繼續正場運，惟吉野家外的木板已變成“連儂牆”，吸引不少人張貼便利貼發表對政府及修訂《逃犯條例》的意見。



家庭主婦李太太表示，她平常都會在下午逛街，新城市廣場空間大，店舖多，是她消磨時間的地方，她知道日前於商場有衝突，故未有於事發當日到商場，不過過了一日亦不用擔心，相信一切都正常，不會有安全問題。