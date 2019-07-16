2019台灣大學生暑期實習計劃在滬啟動

上海市委常委上海海外聯誼會會長鄭鋼淼主持《逐夢上海》台灣大學生暑期實習計劃啟動主持亮燈儀式 中評社香港7月16日電／7月15日晚，“逐夢上海”2019台灣大學生暑期實習計劃在上海市四季酒店舉行啟動儀式。此次實習計劃旨在幫助台灣大學生親身體驗內地職場環境，累積實踐經驗，在感受上海新經濟高速發展魅力的同時找到未來發展方向。



應邀出席啟動儀式的嘉賓有上海市有關部門各級領導、台灣知名人士、在滬發展的台灣企業家和成功創業的台灣青年、在滬投資的香港和內地的青年企業家以及參與啟動儀式籌備工作的匯勤資本團隊的年輕人等近百人。上海市委常委、上海海外聯誼會會長鄭鋼淼先生應邀為啟動儀式主持亮燈。



上海市人民政府台灣事務辦公室李文輝主任在啟動儀式上致辭指出，兩岸青年要團結奮鬥、勇於擔當、攜手共進，以“主人翁”的姿態加入到實現中華民族偉大復興的歷史進程中來，攜手共圓“中國夢”。



中央人民政府駐香港聯絡辦公室台灣事務部楊流昌部長致辭時表示，青年是國家的希望、民族的未來，是促進兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興的生力軍。希望台灣大學生把握時代機遇，以夢為馬，離開個人小天地，走進兩岸大舞台，開闊視野、豐富閱歷， 讓祖國大陸成為自己青春夢想揚帆遠航的港灣，逐夢追夢，築夢圓夢。國家和社會一定會為台灣大學生的深耕發展、奮鬥前行，創造更多條件，提供更好待遇。



胡葆琳主席代表籌備委員會、大中華會和匯勤資本致辭，她勉勵台灣大學生珍惜這次實習機會，工作時好學不倦、勤勉有加，周末時到處走一走、看一看。“當大家親眼目睹上海的騰飛，親身感受到上海高速發展的趨勢後，必將會從中發現更多的精彩和更多的機遇。”