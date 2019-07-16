海南省東方市委原書記吉明江被開除黨籍和公職

（來源：環球網） 中評社北京7月16日電／據海南省紀委監委消息：日前，經省委批准，省紀委監委對七屆省委委員，海南省民族宗教事務委員會原黨組書記、主任，東方市委原書記吉明江嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，吉明江違反中央八項規定精神和廉潔紀律，公務出差超標準乘坐飛機頭等艙，接受私營企業主安排打高爾夫球；違反組織紀律，在幹部選拔任用工作中不按規定進行回避；違反工作紀律，弄虛作假，違規變相保留由領導幹部個人掌握使用的專項工作經費，強令相關部門違規批准房屋戶型變更申請；違反生活紀律；利用職務便利，在工程項目承攬、企業經營等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物。



吉明江身為黨員領導幹部，理想信念喪失，毫無紀法意識，私欲膨脹，用權任性，腐化墮落，在省委巡視組巡視東方市期間仍然大肆收受賄賂，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經省紀委常委會會議、省委常委會會議研究，並經中央紀委常委會會議審議後報中共中央批准，決定給予吉明江開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；將其涉嫌犯罪問題及所涉財物移送司法機關依法處理。



吉明江簡歷



吉明江，男，黎族，1963年5月出生，海南樂東人，中央黨校在職研究生學歷，1986年9月加入中國共產黨，1984年7月參加工作。



1981.09－－1984.07，海南自治州師專文史系學習；



1984.07－－1987.07，海南樂東中學教師、團委副書記；



1987.07－－1990.08，共青團海南（1988.04後為海南省）樂東縣委副書記；