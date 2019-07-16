廣州仲裁委黨組書記王小莉（女）被查

（來源：新浪網） 中評社北京7月16日電／據廣州市紀委監委消息：廣州仲裁委黨組書記、主任王小莉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣州市紀委監委紀律審查和監察調查。



王小莉簡歷



王小莉，女，漢族，1966年6月出生，廣東汕頭人，法學博士，1986年5月加入中國共產黨。



1984年9月至1986年7月，廣州大學法學院法學專業大專學習；



1986年7月至1995年12月，歷任廣州大學法學系助教、講師；



1995年12月至1999年8月，歷任廣州仲裁委幹部、主任科員（1993年9月至1997年7月中國政法大學經濟法專業碩士研究生學習）；



1999年8月至2003年2月，任廣州仲裁委經濟技術合同部副部長；



2003年2月至2005年3月，任廣州仲裁委秘書長（2001年9月至2005年1月中國政法大學經濟法專業博士研究生學習）；



2005年3月至2009年9月，任廣州仲裁委黨組成員、秘書長、紀檢組副組長；



2009年9月至2017年3月，任廣州仲裁委黨組成員、副主任；



2017年3月至2019年5月，任廣州仲裁委黨組書記；



2017年4月至2019年5月，任廣州仲裁委主任。



（來源：中央紀委國家監委網站）