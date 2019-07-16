郭台銘發言人：郭董沒有脫黨參選可能性

劉宥彤（右）上午接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪。（周玉蔻臉書） 郭台銘發言人上午透過媒體群組表示，郭台銘先生由過往至今従未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜市長！（中評社） 中評社台北7月16日電／鴻海集團創辦人郭台銘輸了中國國民黨2020初選，與高雄市長韓國瑜的落差高達17個百分點。郭台銘競選辦公室主要幕僚、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤今早受訪被問到郭會不會脫黨參時直言，沒有可能性。



郭台銘初選時的媒體群組，上午10點36分也由發言人回應媒體詢問指出，“脫黨參選”的議題，是初選民調前有人刻意操弄的，郭台銘先生由過往至今従未考慮。因此為假議題！郭台銘先生由過往至今従未要脫黨參選，恭喜並祝福韓國瑜市長！（沒有更多的回覆）



媒體人趙少康上午在廣播節目中表示，郭台銘已出國去了。



劉宥彤上午接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪時也表示，郭未能代表藍營參選“總統”，最高興的是郭太太曾馨瑩，昨天初選結果公布後，郭台銘沒有半句惡言，曾馨瑩笑得燦爛的像朵花。



被問到昨天民調揭曉時的氣氛，她表示輕鬆愉快，郭台銘在撰寫宣言時，郭辦小編氣憤想要偷渡一些情緒用詞，都被曾馨瑩安撫下來。



郭台銘後續動向備受關注，盛傳郭台銘之子郭守正與柯文哲陣營接觸，劉宥彤說：真的沒有這件事。郭守正與市府的關聯，僅是因為三創有合作過，但郭守正在團隊里就是暖男個性、總務，照顧大家。



郭台銘初選落敗，競選辦公室的小編們擔心會不會失業，劉宥彤說，反正團隊人也不多，還是管理郭台銘臉書，郭台銘昨天交代，承諾各鄉鎮要做的事、後續AI生技、產業輔導、慈善機構的工作，這些都要解釋清楚，不要選完了承諾不算數，郭台銘是“中華民國”最強外掛，他會持續做下去。



劉宥彤說，郭董沉澱後有新的想法，現在大家把焦點放在國民黨勝出的候選人，他有他的方式為“中華民國”服務。



劉宥彤昨上《鄭.知道了》鄭弘儀也轉述劉宥彤的話“應該是90%不會再選了”。



外界都關心郭台銘這次為了初選燒了多少錢，劉宥彤也透露因為只有90天打選戰，所以投入的經費不超過新台幣1億，她更說基金會光每年捐款就超過3億。



談到郭台銘的心情，劉宥彤表示，郭台銘一切都還滿平常心的，他也跟大家說大家辛苦了，可以去休假收拾心情，比平常輕鬆很多。畢竟這三個月郭台銘真的滿辛苦的，他每天五點起來會把所有的報紙都看完。