特朗普和國會即將就提高債務上限達成協議

中評社北京7月16日電／據“中央社”報道，當地時間15日，美國財政部長梅努欽指出，特朗普政府和國會即將就提高美國債務上限達成協議，同時他敦促國會議員在8月休會前，針對這項議題採取行動。



梅努欽在白宮簡報時表示，他和國會領袖持續就可能的兩年預算協議進行協商，將設定2020財政年度（從10月1日起）和2021財年的總體聯邦支出水平。



梅努欽表示，他並未看到美國政府或因此停擺的威脅。他說，兩黨傾向同意提高債務上限和預算協議。



根據美國政府最新估計，美國借款授權可能在9月期間耗盡，而非之前預估的10月或11月。



這意味著，如果美國政府沒有先就提高債務上限達成協議，在國會秋季開議時，政府信用額度恐已觸頂。



在沒有延長授權的情況下，美國財政部將難以讓放款機構持續對22兆美元以上公債支付利息，恐導致違約並可能撼動全球金融市場。



此外，未達成預算協議的話，美國國防和非國防計劃可能面臨大幅和全面删減支出，這是兩黨多數想要避免的情形，也可能導致政府部分停擺。



梅努欽表示，所有政黨都想就預算議題和債務上限達成協議。



上周，聯邦參議院共和黨領袖麥康奈指出：“我們提高債務上限將不會有任何問題。”不過，他沒有預測國會何時可能通過立法。



（來源：中新網）