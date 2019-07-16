國務院印發關於實施健康中國行動的意見

中評社北京7月16日電／近日，國務院印發《國務院關於實施健康中國行動的意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》指出，人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標誌，預防是最經濟最有效的健康策略。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持以人民為中心的發展思想，堅持改革創新，貫徹新時代衛生與健康工作方針，強化政府、社會、個人責任，加快推動衛生健康工作理念、服務方式從以治病為中心轉變為以人民健康為中心，建立健全健康教育體系，普及健康知識，引導群眾建立正確健康觀，加強早期干預，形成有利於健康的生活方式、生態環境和社會環境，延長健康壽命，為全方位全周期保障人民健康、建設健康中國奠定堅實基礎。



《意見》提出，要堅持普及知識、提升素養，自主自律、健康生活，早期干預、完善服務，全民參與、共建共享的基本原則。到2022年，健康促進政策體系基本建立，全民健康素養水平穩步提高，健康生活方式加快推廣。到2030年，全民健康素養水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影響因素得到有效控制，因重大慢性病導致的過早死亡率明顯降低，人均健康預期壽命得到較大提高，居民主要健康指標水平進入高收入國家行列，健康公平基本實現。



《意見》明確了三方面共15個專項行動。一是從健康知識普及、合理膳食、全民健身、控煙、心理健康等方面綜合施策，全方位干預健康影響因素；二是關注婦幼、中小學生、勞動者、老年人等重點人群，維護全生命周期健康；三是針對心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病四類慢性病以及傳染病、地方病，加強重大疾病防控。通過政府、社會、家庭、個人的共同努力，努力使群眾不生病、少生病，提高生活質量。



《意見》強調，國家層面成立健康中國行動推進委員會，制定印發《健康中國行動（2019－2030年）》，細化上述15個專項行動的目標、指標、任務和職責分工，統籌指導各地區各相關部門加強協作，研究疾病的綜合防治策略，做好監測考核。要動員各方廣泛參與，凝聚全社會力量，形成健康促進的強大合力。要加強公共衛生體系建設和人才培養，加強財政支持，強化資金統籌，優化資源配置，加強科技、信息支撐，完善法律法規體系。要注重宣傳引導，及時發布政策解讀，設立健康中國行動專題網站，以有效方式引導群眾了解和掌握必備健康知識，踐行健康生活方式。



（來源：新華網）