日本在野黨批評政府在日韓貿易爭端的做法

中評社北京7月16日電／據外媒報道，日本政府本月1日宣布，從4日起對出口韓國的半導體材料加強審查與管控。14日，日本執政黨和在野黨對於日本政府這一做法展開辯論，一些主要的在野黨對於政府做法進行了嚴厲的批判。



在野黨立憲民主黨上幹事長福山哲郎指出，“用貿易措施對抗政治問題，從國際社會上看，對我國的國家利益將產生負面影響。”而日韓對立的加深，將給日本企業帶來負面影響。



共產黨書記局長小池晃指出，用貿易的手段解決政治的紛爭，是不能使用的手法。社民黨幹事長吉川元表示，應該停止煽動民族主義。



日本執政黨自民黨幹事長代理萩生田光一則在討論中強調政府方針的正確性。他說，“如果在世界貿易組織進行討論，政府將清楚地進行說明”，他強調日本政府的做法不是報復措施，而是安全保障上的問題。



據報道，韓國產業通商資源部14日明確指出，在本月23至24日召開的世界貿易組織（WTO）的一般理事會上，將指出日本限制對韓出口的措施是“不公平的”。



日本《朝日新聞》7月13至14日所進行的輿論調查中，對於“安倍政權強化對韓國製造半導體必要材料的出口限制，您認為這種做法是妥當還是不妥當？”這一設問，有56%的人回答說，“妥當”；21%的人回答“不妥當”；其他的回答和無回答為23%。



（來源：中新網）