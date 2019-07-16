參選對韓有利？柯反批藍綠初選民調荒謬

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜以44.8%的高支持度贏得黨內初選，無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時被問到國民黨認為你出來選，對韓國瑜勝算比較高？不過，他沒有針對問題回答，卻評論藍綠初選民調的差異指出，民進黨或國民黨的初選民調差了一個月，理論上差一個月不至於大幅震盪多少，但拿出來對對看，他的評語就是兩個字“荒謬”，台灣不應當走到這個局面整個社會太亂了。



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，國民黨認為你出來選，對韓國瑜勝算比較高，柯文哲表示，這個問題純粹就是選戰考量，以他的角度、層面來思考，民進黨或國民黨的初選民調差了一個月，理論上差一個月不至於說民調會大幅震盪多少，但你看看民進黨的民調結果，跟國民黨的民調結果，如果要做評語就是兩個字，“荒謬”。差一個月兩黨民調數字拿出來對對看，不是荒謬兩個字而已嗎？



柯文哲說，講好聽點是台灣人民太調皮了，而另一個角度就是台灣人民是在搞什麼？他還是那句話，台灣不應當走到這個局面整個社會太亂了。



國民黨7月15日公布初選民調結果為，韓國瑜以44.805%的極高支持，領先鴻海創辦人郭台銘的27.730%，雙方差距約17%，前黨主席朱立倫支持度則有17.900%，前台北市長周錫瑋6.020%，台大教授張亞中3.544%；其中，柯文哲的支持率為14至16%，而蔡英文則約14至15%。



民進黨6月初選民調中，蔡英文則以35.6768%的支持度，勝過前“行政院長”賴清德的27.4843%；其中，柯文哲的支持率約22至27%，韓國瑜則約為24%。