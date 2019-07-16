土高調接收俄S—400系統致美方制裁威脅

中評社北京7月16日電／7月12日，土耳其正式開始從俄羅斯接收S—400防空導彈系統。分析認為，土耳其無視美國發出的多次制裁威脅，堅持從俄羅斯購買S—400系統，或將引發美國新一輪制裁，進一步惡化美土關係。



土耳其——





派出大批軍事技術人員前往俄羅斯接受培訓



對於S—400系統的交付，土耳其政府特意高調處理。土國防部12日安排媒體記者前往穆爾特德空軍基地採訪報道，並於當天下午在官方網站上公布了接收S—400系統的圖片和視頻。土國防部長阿卡爾則借助社交媒體推特實時推送導彈交付的全過程。據土媒體報道，S—400系統交付過程預計將持續到今年10月，一套將部署在首都安卡拉附近，另一套將部署在土東南部靠近敘利亞邊境地區。



此外，土耳其已派出大批軍事技術人員前往俄羅斯接受培訓。土耳其還有意從俄購買更為先進的S—500導彈系統，並最終實現技術轉讓。分析人士認為，土方對接收S—400系統進行高調展示，凸顯其在此問題上的堅定立場。



美國以S—400系統與北約防空系統不兼容並可能危及美制F—35型戰機安全為由，多次要求土方取消S—400系統訂單，改為購買美制“愛國者”，並威脅對土方施行制裁、暫停向土方交付F—35戰機零部件並暫停F—35項目合作。



面對美國方面的指責和威脅，土耳其外交部在接收S—400系統後發表聲明稱，“美國方面不要採取破壞兩國外交關係的行動，土耳其的購買決定不會改變，一旦美國政府採取行動，土方將堅決應對”。



土耳其總統埃爾多安14日在接受媒體採訪時表示，土耳其採購俄羅斯導彈系統不是為了戰爭，而是為了土耳其的和平與國家安全，這筆交易是土耳其簽下的最重要合同。



美國——



土耳其不能同時擁有F—35戰機和俄羅斯導彈系統



美國國會兩黨參議員在S—400系統首批設備運抵安卡拉後對土耳其進行了譴責，並呼籲立即對其實施反制措施。美國國會參議院軍事委員會和外交委員會12日發表聯合聲明，敦促美國政府對土耳其實施經濟制裁，並要求國防部禁止土參與F—35項目。不過，美國白宮、國務院和五角大樓截至目前尚未有表態。



過去數月以來，美方一直希望阻止土耳其從俄羅斯引進S—400系統，理由是該系統將危及F—35項目。土耳其正式引進S—400系統消息傳出後，美國代理國防部長埃斯珀強調，“美國認為，土耳其不能同時擁有F—35戰機和俄羅斯導彈系統這一立場沒有改變”。



土耳其是美國F—35隱形戰鬥機開發項目的重要一環。據美國廣播公司報道，安卡拉不僅訂購了大量F—35戰機，也是該機型重要的零部件生產商，飛機起落架和中央機身上的大約400個部件，全部由土耳其製造商提供。在S—400系統軍購事件發酵過程中，美方已經暫停土耳其飛行員在美訓練項目，同時正積極尋找替代土耳其的零部件提供商。



彭博社的報道稱，美國政府已就一項對土制裁方案達成一致，並計劃在未來幾天內宣布，但方案還有待白宮批准。據悉，美國政府除禁止土耳其繼續參與F—35項目以外，或在《以制裁反擊美國敵人法》框架內對土進行制裁，其中包括拒發官員赴美簽證、禁止進入美國金融系統等措施。



儘管土耳其從俄羅斯購買S—400系統已構成美國實施制裁的條件，但制裁仍存在一定變數。在上月底二十國領導人大阪峰會期間，土美元首討論了S—400系統等議題。美國總統特朗普批評前任奧巴馬政府拒絕向土耳其出售美制“愛國者”防空導彈系統，稱土耳其購買S—400系統屬於別無選擇的結果。



輿論——



儘管麻煩纏身，但兩國徹底“翻臉”的可能性不大



分析人士認為，土俄軍事合作持續升溫，引起包括美國在內的土耳其北約盟友的不滿，可能引發土美關係進一步轉冷，並對中東政治格局產生影響。



圍繞土耳其接收S—400系統爆發的爭端，美國輿論紛紛反思美土關係，認為雙方的盟友關係自冷戰結束以來正發生轉變。當前，除土耳其從俄羅斯購買S—400系統以外，美土雙方在其他一系列問題上存在巨大分歧，包括敘利亞庫爾德人問題以及引渡土宗教人士居倫等問題。此外，雙方在伊朗、委內瑞拉、中東局勢等問題上也有齟齬。



美國德國馬歇爾基金會副總裁伊恩·萊塞表示，“土耳其引進S—400系統將產生非常嚴重的政治後果，這將在北約內部造成很多焦慮和負面情緒，顯然會進一步惡化北約內部對土耳其的負面情緒”。《紐約時報》的分析稱，S—400系統引入土耳其將進一步增加俄羅斯在中東地區的影響力，損害美國在該地區的戰略利益。



土耳其輿論認為，短期來看，土耳其可能難逃美國的制裁，美國將很快對外宣布制裁措施。但由於土耳其此前的外交努力，再加上土耳其還是美國在北約的關鍵盟友，並為北約在伊拉克的行動提供了重要支持，因此美國對土耳其的制裁力度可能會有所克制。從長遠來說，土耳其密切與俄羅斯的軍事合作，將動搖美國對土耳其的信任，兩國關係很難恢復到此前水平，土美關係將長期處於波動之中。



儘管土美關係麻煩纏身，但兩國徹底“翻臉”的可能性並不大。土耳其地緣位置重要，在北約中擁有僅次於美國的最大規模軍隊。華盛頓近東政策研究所高級研究員索內·卡蓋普泰伊表示，土耳其因吉爾利克基地是華盛頓用來打擊極端組織“伊斯蘭國”和存放美國核武器的主要海外基地，同時土耳其與伊朗、伊拉克、敘利亞、前“伊斯蘭國”控制區接壤，與俄羅斯隔黑海相望，對美國的戰略利益至關重要。《華爾街日報》的評論表示，華盛頓仍然從與安卡拉的聯盟中獲益，因此不應該放棄修復兩國關係。



（來源：人民日報）