歐盟約近1萬成年人沾染過毒品禁毒迫在眉睫

中評社北京7月16日電／ 核心閱讀



歐洲毒品與毒癮監測中心日前發布的《歐洲毒品報告：趨勢和發展》（2019）顯示，歐盟約有9600萬成年人沾染過毒品。在歐盟28個成員國中，有18個國家因服用阿片類藥物和海洛因致死的人數不減反增。有專家指出，在毒品犯罪日益國際化、網絡化的今天，歐洲各國應進一步強化合作，同時擴大國際情報分享與協調合作，共同應對網絡毒品犯罪等多重挑戰。



歐洲毒品與毒癮監測中心成立於1993年，是歐盟調查和研究歐洲毒品問題的權威機構，該中心每年發布的《歐洲毒品報告》受到歐洲乃至國際社會的高度關注。由於需要時間匯編和分析，《歐洲毒品報告：趨勢和發展》（2019）是對2017年全年數據的系統研究結果。



“與過去相比，現在的毒品走私渠道更加多元化”



根據這份最新年度報告，歐盟約有9600萬成年人沾染過毒品，120萬人接受過戒毒治療。大麻依然是歐洲使用最廣泛的毒品。在歐盟28個成員國中，約有1750萬15—34歲的年輕人吸食過大麻。在15—64歲的人口中，約有500萬人幾乎每天都要吸食大麻，占到歐盟該年齡段總人口的1%。15.5萬人因吸食大麻成癮到醫院接受治療，其中約有8.3萬人是首次就醫者。



歐洲可卡因走私活動異常猖獗。2017年，歐盟破獲可卡因走私案件數量高達10.4萬起，繳獲可卡因總量達到140.4噸，約為2016年繳獲可卡因總量的兩倍，創下歷史新高。其中，在比利時繳獲的可卡因最多，達到45噸，西班牙次之，達到41噸。歐盟約有260萬15—34歲的年輕人服用過可卡因。



“與過去相比，現在的毒品走私渠道更加多元化”，報告分析稱，走私集團通常是把毒品藏在集裝箱內，通過大型貨輪運到歐洲主要港口，然後分銷各處。比利時安特衛普港是歐洲第二繁忙的貨運港口，僅次於荷蘭鹿特丹港，最近幾年成為國際毒品貿易的重要樞紐，是南美洲可卡因進入歐洲市場的最主要登陸口岸。



德國柏林一家戒毒機構的負責人安德魯·皮斯特認為，除了獲得渠道更加便捷之外，價格便宜也是可卡因在歐洲日益泛濫的重要原因。根據最近公布的一項“全球毒品調查報告”，西歐國家的毒品價格普遍較低，其中比利時的毒品價格是最低的。在西歐市場，可卡因的平均價格是每克70到100歐元，在比利時市場可卡因的平均價格是每克53歐元。全球最便宜的搖頭丸和鎮靜劑氯胺酮等毒品也可以在比利時市場買到。目前，冰毒在柏林幾乎找不到，但在德國與捷克交界地區很普遍，因為那裡不僅容易獲得，且價格低廉。



“毒品泛濫嚴重危害民眾身心健康並污染環境”



“社會文化因素對歐洲毒品泛濫起著推波助瀾的作用。”皮斯特說，歐洲很多年輕人面臨很大的工作壓力和生活壓力。近幾年來，在歐洲經濟不景氣的背景下，不少處於社會中上層的民眾滑到了底層，加入貧困大軍，逐漸對生活失去了希望，在物質貧乏和精神空虛的雙重擠壓下沾染上了毒品，通過暫時的麻醉獲得一種解脫。



報告還認為，歐洲很多國家對大麻等毒品持十分寬容的態度，這也是歐洲毒品市場“繁榮”的一個重要原因。過去幾年裡，意大利合法大麻零售店如雨後春笋湧現出來，在2018年新開了300多家，比上一年增加了75%。歐洲隨處可見的酒吧也為毒品交易和服用提供了一個巨大的“保護傘”。



“毒品泛濫嚴重危害民眾身心健康並污染環境”，報告顯示，自2014年以來，歐洲因服用可卡因而就醫的新增病例增加了35%以上，歐洲約2／3的國家都發現這種新病例增加的現象。在一些國家，經檢測因過量服用可卡因而導致死亡的人數明顯增加。許多人表面上看是因為心血管疾病而死亡的，其實可卡因在導致病情惡化方面起到很大的作用，只是這種作用並沒有引起足夠重視。



歐洲毒品與毒癮監測中心還發現，在歐洲大陸73個城市檢測發現，這些城市的廢水中含有4種高濃度的非法藥品殘留物。西歐和南歐城市的可卡因殘留量最高，特別是在比利時、荷蘭、西班牙和英國的城市。檢測發現，目前歐洲多條河流可卡因濃度含量超標，其中倫敦的污水中可卡因濃度最高。在英國15個不同地方的淡水蝦都被檢測出含有很高濃度的可卡因和其他一些非法藥物的殘留物。



“互聯網正日益成為買賣毒品的主要渠道之一”



歐盟移民、內政及公民事務委員德米提斯·阿蘭姆普洛斯表示，與20多年前相比，現在歐盟成員國之間的禁毒合作已經取得巨大進步，破獲犯罪集團案件數量的增加以及繳獲毒品數量的增加，從一個側面反映出歐洲國家在打擊毒品犯罪方面取得一定成效。



面對毒品犯罪在各國遭遇的“圍追堵截”，販毒組織和集團正越來越多地利用社交媒體等網絡平台。報告指出，為了在競爭激烈的毒品市場多分得一杯羹，許多毒販利用社交媒體等網絡平台建立了更隱秘、更便捷的銷售網絡。歐洲毒品與毒癮監測中心主任亞歷克西斯·古斯德爾對記者表示，“我們發現，互聯網正日益成為買賣毒品的主要渠道之一，以年平均銷售量翻番的速度在快速增長。打擊網絡毒品犯罪迫在眉睫。”



有專家指出，現在的問題是，禁毒者在數字技術運用方面總是慢販毒者一步。在高度數字化的今天，禁毒的主戰場還應該包括社交媒體等網絡平台，各國應該未雨綢繆地構建起一道網絡防火墻，同時用一種年輕人能夠接受的溝通方式宣講網上購買毒品的風險和危害。



阿蘭姆普洛斯也呼籲，網絡服務商應該承擔起社會責任，嚴控網絡毒品交易行為。“歐洲各國以及國際社會還應更加密切合作，不給制毒販毒集團以可乘之機。特別是隨著互聯網日益成為毒品交易的重要平台，國際情報分享和協調合作更是關鍵所在。互聯網沒有邊界，禁毒行動也就不能止步於邊界。”



（來源：人民日報）