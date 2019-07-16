兩國總統首次通話　俄烏關係能否迎來曙光？

來源：國際在線 中評社北京7月16日電／克里姆林宮網站7月12日發布聲明稱，俄羅斯總統普京召集俄聯邦安全會議常務委員，就俄羅斯與烏克蘭關係等問題進行討論，其中涉及前一日兩國總統的電話交談內容。



在經過劍拔弩張的對峙後，俄烏兩國關係能否迎來轉機？



展現友好姿態



據俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫透露，7月11日俄總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的電話交談由烏克蘭方面發起。雙方就烏克蘭東南部的調解問題、雙方扣留人員返回工作以及以“諾曼底模式”接觸的可能性進行討論。



“諾曼底模式”創立於2014年6月，當時法國借紀念諾曼底登陸70周年之際，邀請俄羅斯、德國、烏克蘭首腦在諾曼底就烏克蘭局勢進行了磋商。此後，四國多次舉行“諾曼底模式”各層級磋商。俄羅斯衛星通訊社指出，“諾曼底模式”一直是討論烏克蘭局勢的重要平台。



值得注意的是，這是俄烏領導人首次進行電話交談。雙方均展示出友好姿態。



據“今日俄羅斯”報道，普京對澤連斯基的提議表示口頭贊同，稱與其會面“可能很有趣”，俄方不拒絕任何形式的會談，包括擴大“諾曼底模式”。



澤連斯基曾表示，俄烏領導人需要當面交談，“我們不會改變或拒絕任何外交形式的交流”。此次通話前，澤連斯基還在社交媒體上發布一整套會晤方案：將地點定於白俄羅斯首都明斯克，希望美、英、法、德四國領導人參會。