大華網：韓勝出後的挑戰　穩住高雄、鞏固團結

中評社香港7月16日電／大華網路報今天發表時評說，國民黨第十五任“總統”選舉黨內初選揭曉，在五家民調公司公布的民調數據中，高雄市長韓國瑜以44.805%的支持度勝出，將代表國民黨參加2020“總統”大選，挑戰民進黨尋求連任的蔡英文，未來六個月將是一場苦戰，絕不能掉以輕心。



此次國民黨初選有五位參選人，彼此積極競爭，或提出政見，或四處造勢，爭取民眾的支持，但整個初選過程中，頂多在政見會上相互較勁，並未出現所謂負面選舉的手法，算是一場風度不錯的君子之爭。



時評說，翻開過去選舉史頁，進入到正式選舉後，民進黨無所不用其極，選舉策略更是沒有限制。當年陳水扁倚重的親潮流系大老邱義仁，一句“割喉割到斷”的話語，就道盡了民進黨打起選戰來，為求勝選而不擇手段的現實。



所以，不光是韓國瑜，連同國民黨中央都要小心應對，在最短的時間內做到下列事項：



第一、鞏固團結，避免分裂：



韓國瑜在民調公布後，隨即拜訪了民調第三的前新北市市長朱立倫，也想與民調第二的鴻海創辦人郭台銘見面，這是一個好的開始，顯示他有心化解初選期間分歧，早日完成黨內團結。



畢竟，民進黨擁有執政資源，又有美國撐腰，2020“總統”大選未開打即已占盡優勢，國民黨就算是團結一致都未必能贏；一旦郭台銘乃至未參加初選的王金平自行參選或虛應故事，分裂的國民黨將更無勝算。



促進團結的工作，韓國瑜固然責無旁貸，但國民黨中央也不能袖手旁觀，必須積極創造良好的氛圍。事實上，郭台銘與王金平對黨中央的怨尤不少，黨主席吳敦義有責任也有義務出面處理，弭平爭議。