世界上最熱的8個地方　火焰山排到第3位

現在北半球正在進入盛夏季節，全球很多地方出現高溫天氣。但你知道世界最熱的地方在哪嗎？



世界上最熱的8個地方：



第一名：伊朗的達什特娥聿



世界上最熱的地方位於伊朗的達什特娥聿，2005年時，美國航空航天局在這個地區測得了70.7攝氏度的地表溫度。



第二名：澳大利亞的“荒原”



澳大利亞一個名叫“荒原”的地區，這裡被當地人稱為澳大利亞的“火焰山”，最高測得為69.2攝氏度。



第三名：中國的火焰山



中國新疆的火焰山，因為《西游記》而被國人熟知，2008年的時候測得66.7攝氏度的高溫。



第四名：死亡穀



美國的死亡之穀位於加州的沙漠地區，是北美洲地勢最低的地方，也是最乾旱的地方，測得56.7攝氏度的高溫。



第五名：阿拉伯半島的魯蔔哈利



阿拉伯半島的魯蔔哈利，這裡被人稱為不毛之地，是世界上面積最大的沙海（電視劇），測得過56.1攝氏度的高溫，可以融化普通的橡膠輪胎。



第六名：撒哈拉沙漠地區



突尼斯的吉比利位於撒哈拉沙漠地區，溫度高達55攝氏度，現在有人在這個地區活動，生活井然有序。



第七名：馬里延巴克圖



位於撒哈拉沙漠中的馬里延巴克圖，在古代歷史上曾經是伊斯蘭的文化中心，現在還有5萬多人在這裡生活，曾經測得到54.4攝氏度的高溫。



第八名：利比亞的阿齊濟耶



利比亞的阿齊濟耶，位於利比亞首都迪力波利以南，是一條重要的貿易線必經之地，現在有28萬居民，測得過48.9攝氏度的高溫。（ 來源：搜狐）