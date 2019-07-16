我國代孕中介超400家且多為地下交易

中評社北京7月16日電／ ● 早在2001年，原衛生部發布《人類輔助生殖技術管理辦法》《人類精子庫管理辦法》，嚴禁醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，嚴禁買賣精子、卵子、受精卵和胚胎。但目前對於個人和中介機構從事代孕的行為，並未明確禁止



● 代孕產業鏈條相對完整，包括委托方、代孕中介、代孕媽媽以及實施代孕技術的醫務人員或診所、代孕的藥品器械提供者等。很多代孕機構具有很強的反偵查能力，將洽談地點、代孕媽媽住所、手術室分開，且往往借助正規的醫療機構開展違規服務



● 代孕與我國傳統的社會倫理、道德及公序良俗相違背。在我國司法實踐中，代孕媽媽和委托父母之間簽署的合同，或者代孕機構和代孕客戶之間簽訂的合同，均會因違反現行立法規定以及公序良俗的基本原則，而被認定為無效合同



代孕，一直以來飽受爭議。它是指女性接受他人委托，用人工生育方式為委托方生育孩子的行為，俗稱“借腹生子”。



在為諸多不孕不育家庭圓夢的同時，代孕也打破了傳統的生育觀念和生育秩序，帶來一系列法律、道德、倫理等社會問題。



早在2001年，原衛生部發布《人類輔助生殖技術管理辦法》（以下簡稱《輔助生殖辦法》）和《人類精子庫管理辦法》（以下簡稱《精子庫辦法》），嚴禁醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，嚴禁買賣精子、卵子、受精卵和胚胎。



接受《法制日報》記者採訪的專家認為，由於上述規定只是部門行政規章，並且只約束醫療機構和醫務人員，對個人和中介機構從事代孕並未明確禁止，加上處罰結果畸輕，導致出現代孕服務屢禁不止的現實。應從國家層面盡快完善有關代孕方面的法律規定，建立健全制約、監管及生育機制，使其制度化、規範化、人性化、法律化。