國民黨抓到綠網軍　到處鼓動郭董脫黨參選

國民黨洪孟楷及王鴻薇召開抓到綠營網軍的記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”參選人洪孟楷及台北市議員王鴻薇今天一同召開抓到綠營網軍的記者會，強調國民黨初選結果揭曉後，網路上很多“支持郭台銘脫黨參選”的言論，帳號資料與民進黨支持者高度重疊，根本就是綠營網軍惡意帶風向。他們也公布抓到的綠營網軍，要求民進黨為散播不實言論道歉，更呼籲國民黨初選過後一定要團結，不可被有心人是惡意撥弄操作。



郭台銘發言人劉宥彤上午已公開表示，郭台銘沒有脫黨參選的可能性。



國民黨昨公布2020初選民調結果，由高雄市長韓國瑜勝出，但洪孟楷和王鴻薇發現，各大新聞粉絲專頁開始出現有組織性地散播“支持郭台銘脫黨參選”、“國民黨不公”等不實言論，且內容明顯經過美編設計。



洪孟楷表示，散播這些圖片的帳號，經過檢視過往發文紀錄，擺明就是綠營支持者或網軍。且可分三類：包括“蔡英文或民進黨支持者”、精神錯亂的“罵郭台銘又要他脫黨參選”以及三心二意的“又挺韓國瑜又要郭台銘”，斧鑿斑斑的操弄痕跡，讓人合理懷疑背後有網軍指使，以中央廚房的美編出菜、再由私人帳號在網路散播，這不是綠營網軍、什麼才是綠營網軍。



王鴻薇直言，看到這些要求郭台銘參選到底的帳號，他們真的是中間選民嗎？又真的是郭台銘的支持者嗎？顯然都不是，激烈的初選已經告一段落，大家都非常辛苦，大家也都表現得非常好，大家一定要團結，贏回台灣，也呼籲郭台銘千萬不要上當，被1450網軍牽著鼻子走。



王鴻薇說，現在國民黨的候選人已經出線，而就只有對手不想要國民黨團結，因此要求民進黨對於這樣的放話道歉，並且約束好自己的支持者，亂帶風向就只是想要搞鬼。而更呼籲國民黨的同志一定要團結，尤其是不要受到綠營惡意的操作，為了“中華民國”團結努力，明年一月一起用選票讓民進黨下架。