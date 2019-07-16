大華網路報：民進黨的鬥爭路線與政治算計

中評社香港7月16日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，民進黨中央已正式發布人事命令，任命林飛帆擔任中央黨部副秘書長一職。由於此前林飛帆並非民進黨黨員，其同步入黨與擔任黨副祕書長，自是充滿著政治利益的算計。



台北市長柯文哲對林飛帆擔任民進黨副秘書長一事，於接受媒體採訪時表示，“畢業了，總是要找一份工作啊，不然怎麼辦”？這句話意味了民進黨副秘書長一職，是林飛帆剛畢業後的第一份“正職”工作。



林飛帆年僅31歲，且才剛在英國取得的是碩士學位，既無顯赫的學歷和充份的工作歷練，何以能夠一躍成為執政黨的副祕書長？不少評論者均認為，理由便在於林飛帆能夠為民進黨吸納更多的年輕人選票。



事實上，林飛帆曾經擔任過蔡英文競選“總統”的宜蘭競選總部青年軍，2014年“太陽花學運”時，林飛帆因是學運領頭之一，成為媒體關注的焦點。此後，由於太陽花學運造就了成立“時代力量”政黨，並在2016年“立委”選舉初試啼聲就獲得佳績，因而林飛帆也和“時代力量”具有較為密切的合作關係。



由此來看，林飛帆其實並非毫無“工作經歷”，因為他尚在學校求學階段，即已跟隨民進黨而參與了“政治工作”。這些以學生身分參與政治工作的經歷，使得他在太陽花學運時一夕竄起，成為“天然獨”世代的新興政治人物。