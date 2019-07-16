扁指韓能增20藍委　李彥秀：獨派有政治目的

藍委李彥秀接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020大選確定由高雄市長韓國瑜出征，陳水扁說韓國瑜能帶動“立委”增加20席，對此，國民黨“立委”李彥秀今受訪表示，韓接地氣還有鐵粉對於帶動“立委”席次的確能加分，不過陳水扁的評論恐怕有個人或是獨派的政治目的在裡面。



國民黨15日公布2020初選民調，高雄市長韓國瑜以45%壓倒性支持度擊敗鴻海創辦人郭台銘的28%，李彥秀分析，韓粉的黏著度非常高，這次初選的模式、方法讓所有的韓粉守在家裡接電話，這是與其他候選人的差別，使得韓國瑜以大幅度的差距勝出。



對於韓國瑜出線，陳水扁說韓國瑜是國民黨2020的最強棒，帶動“立委”增加20席不是夢，李彥秀指出，韓國瑜擁有接地氣的庶民語言，同時擁有鐵粉對於提升凝聚力並帶動“立委”席次的確有加分的作用，不過陳水扁保外就醫後對政治相當熱衷，看似客觀的評論，不要忘記背後恐怕隱藏很多他個人或是獨派的政治目的在裡面。



本次韓國瑜是帶職參選，平日得處理高雄市政，該如何打接下來的選戰？李彥秀說，國民黨不是只有韓國瑜一個人，初選候選人郭台銘、前新北市長朱立倫等人，在未來選舉可以承擔重要輔選責任，前“立法院長”王金平、黨主席吳敦義的平日組織也能發揮作用，“立委”平時的問政對於選舉也能加分，每個人互相搭配一定能夠把選戰打好。



至於韓國瑜接下來將面對的挑戰，李彥秀說，在國民黨定於一尊後，真正的選舉才要開始起跑，韓國瑜雖然獲得44%的支持，但其他候選人加起來也過半，要想辦法把韓家軍、其他候選人的粉絲變成“中華民國”軍，此外面對民進黨過去執政3年的不滿，國民黨要提出國家、兩岸、經濟等論述，讓民眾相信國民黨是有能力承擔把台灣帶領好，爭取支持。