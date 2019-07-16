林飛帆任副秘　柯文哲：民進黨說謊成性

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 現場吸引大批媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時痛批，“民進黨說謊成性！”他指出，你看前“行政院長”賴清德、“行政院長”蘇貞昌、林飛帆要上台前，人事明明都確定了，卻還在前幾天開記者會否認，為什麼說謊成性？因為人民對說謊也不會很在意。



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，怎麼看民進黨秘書長羅文嘉日前曾否認林飛帆將接任民進黨副秘書長的傳聞，但事後卻印證傳聞？柯文哲表示，其實去看當年賴清德要接“行政院長”、蘇貞昌要上台、林飛帆要上來擔任副秘書長，就能看到民進黨“說謊成性”。



柯文哲批評，明明人事都確定了，你卻在前幾天開記者會否認，這是一個不把誠信當作重要的“國家”嘛，以賴清德上台、蘇貞昌上台、林飛帆上台來看，用四個字形容就是說謊成性，為什麼說謊成性？因為人民對說謊也不會很在意，所以有時候是整個國民的水準。