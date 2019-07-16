一位猶太交易員留下的曠世理念（一）

一位猶太交易員留下的曠世理念：死記一個指標，看懂沒一個是窮人



交易的真諦是什麼呢？這是每一個參與交易都需要做出明確回答的問題。



個人認為交易的真諦是：以小博大。我這裡所提到的“以小博大”，不是指平常我們所談的保證金的杠杆作用，而是在交易中“如何用較小的虧損去搏擊較大的利潤”的問題。



以小博大的代名詞便是投機，投機有廣義與狹義之分。廣義的投機貫徹在我們生活中的方方面面，不僅股市中有投機，現貨市場也有投機，甚至一個生命的生存過程，便是一個投機的過程。單從金錢占有的角度來給投機下一個定義，便是：抓住機會，進行投資，以期獲得幾倍於投資的回報。投機的目的非常明確，便是賺錢。想歸想，努力歸努力，但事實是有的人賺了錢，有的卻倒賠了本。仔細分析一下，其實道理很簡單：大多數賠錢的人沒有學會以小博大。



以小就是要“付出小的”，可即便是“小的”，很多人仍不願付出，不付出便想博大。而少數人之所以成功，博到了大，最關鍵的一點便是學會了“以小博大”，於是從這個意義上講，生活中便產生了兩類人。一類人，稱之為“大智若愚”型。這種人豁然大度，眼光遠大，不計小利。一類人，稱之為“大愚若智”型。這種人小肚雞腸，目光短淺，斤斤計較。



以小博大的交易的過程，本身便是一個人性修煉的過程。



技術、原則、人性三者之間的關係，在交易中到底是怎樣的呢？我以為，技術所解決的是：怎麼做的問題；原則所解決的是萬一做錯“怎麼辦”的問題；而人性所解決的是原則能否真正執行的問題！



所以，人性是交易成敗的關鍵，是根本所在。一個交易員水平再高，預測市場的準確度亦不可能達到百分之百，怎麼辦？靠原則去彌補技術之不足，但一個交易員的原則制定的再完備，如果在交易中不嚴格執行，也形同虛設，毫無意義。為什麼會出現有些原則不能執行的情況呢？這便是人性的問題了。從事過交易實踐的人都有一個共同的體驗，那就是紙上談兵與真刀實槍是兩回事。不交易時看市場往往準確率較高，自我感覺良好，心態不錯，為什麼？



因為輸贏都與自己無關嘛。而到真正交易的時刻，人性的另一面便露了出來，即“想贏怕輸”的思想充斥著人的頭腦。於是事先制定的計劃，事先制定的原則早已拋到九霄雲外，結果往往賺小錢、賠大錢，最終導致失敗。



由此可以看出，人性在決定交易成敗上起到了關鍵性的作用。如果把交易看作一場戰爭的話，技術是戰術，原則是戰略，人性則負責把原則融化貫穿到戰術中，從而奪取整個戰爭的勝利。



如果把技術看成水，原則便是容器，人性負責把水裝在容器中，使之不致於泛濫無形，而是有規有矩。



如果把技術看成一種宗教信仰，原則便是無情的法律，人性是法律的執行者，當宗教信仰出現危機時，用法律來無情規範人類的行為。



如果把技術看成一把寶劍，它應該是把雙刃劍，使用得當能殺敵，使用不當時則有可能自殘。而原則是鎧甲、是防護衣，在做好防守的基礎上去進攻，才能戰無不勝，且無後顧之憂。所以人性負責在寶刀出鞘之前，穿好鎧甲，然後披掛上陣。三國時期的曹操手下有員工大將許楮殺得性起，赤搏上陣，結果挨了一箭，正如魯迅先生所講的“活該”。



由此可見，一個成功的交易員所具備的三個充分必要條件，便是技術、原則與人性三結合，三者缺一不可，密不可分。沒有技術的原則是空洞的原則，沒有原則的技術是盲目的技術，人性修煉不夠的交易將會是失敗的交易，失敗交易歸根到底是人性出了問題，所以成熟的人性、完備的原則、嚴密的技術，三者成功凝聚，才能實現真正意義的以小博大！

