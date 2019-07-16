柯文哲自豪：我們可被美日陸信任、且可合作

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜贏得黨內初選，而民進黨也確定蔡英文角逐連任，《紐約時報》則以台灣選民將面臨親中或親美政府的選擇形容。無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時表示，他半年來去過美國、日本、中國大陸三方都交涉過一遍，台灣處在中美對抗世界大局下，“我們還是可以跟三方有交往、都可以被信任、都可以合作”。



柯文哲也批評，只壓一邊，講明白點，就是謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益而已，哪裡是台灣的整體利益？



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，《紐約時報》以台灣選民將面臨親中或親美政府的選擇，比喻韓國瑜及蔡英文，你會是第三個選擇嗎？柯文哲表示，他半年來去過美國、日本、中國大陸三方都交涉過一遍，他覺得台灣處在中美對抗世界大局下，“我們還是可以跟三方有交往、都可以被信任、都可以合作”。



柯文哲坦言，這也是他很不喜歡台灣局面的地方，當然中美對抗是世界大局，我們也不能去改變，但我們應該思考在中美對抗大勢下，尋求台灣的整體利益、台灣的長久利益、人民最大福祉，而不是個人或政黨的政治利益。



柯文哲強調，他不只反紅媒，也反綠媒，前幾天他實在忍不住在臉書上寫一篇，2017年世界大學運動會的黑衣人事件，當時綠媒、名嘴發了整整一個月的抹黑、造謠，講的人難道不曉得憲兵、“國安局”不是他指揮的嗎？“根本就是你們幹的，卻可以栽贓一個月來抹紅！”



柯文哲說，他很討厭大家利用這種中美對抗局勢下，謀求個人與政黨的利益，他非常討厭！所以為什麼他要花半年時間美日中都走一趟，在這個局面下，我們可以跟三方和平交往、可以被信任、可以合作，有時候我們沒辦法讓每一方都滿意，但“這種只壓一邊，講明白點，就是謀求個人政治利益、派系意義、黨的利益而已，哪裡是台灣的整體利益？”