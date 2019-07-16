獨派“監委”陳師孟出手　申請調查馬洩密案無罪

“監察委員”陳師孟。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）馬英九被控洩密等案，台灣高等法院12日更一審宣判馬英九無罪定讞。獨派“監察委員”陳師孟16日發布新聞稿表示，此案歷審判次判決反覆，以造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，因此將申請自動調查。



馬英九被控洩密等案，是源於2013年9月由當時“最高檢”察總長黃世銘揭發，當年特偵組透過監聽，得知王金平、時任“法務部長”曾勇夫、“高檢署”檢察長陳守煌疑為柯建銘的全民電通背信案進行關說，黃世銘向馬英九報告後，馬再召集當時的“行政院長”江宜樺與“總統府”副秘書長羅智強共商因應之道。馬英九因此被控涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。



對於這樣的結果，陳師孟表示，本案經台灣台北地方法院一審宣判無罪後，歷經台灣高等法院二審改判有罪、“最高法院”發回更審，及此次台灣高等法院更一審判決無罪確定。由於歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑。



陳師孟進一步表示，依刑事訴訟法相關規定，證據的證明力，固由法院本於確信自由判斷。但不得違背經驗法則及論理法則，否則即與證據法則有違，此即自由心證主義。



陳師孟說，此案事涉前“總統”之刑事責任，影響層面非同小可，而此次台灣高等法院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論。究歷審法官有無涉及“法官辦案濫用自由心證情形”，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清之必要，已申請自動調查。