持槍殺人判三年半，陳氏兄弟涉黑案8名“保護傘”落馬

中評社北京7月16日電／當街持槍殺人後，經過宜黃縣公檢法主要領導運作，江西宜黃男子陳輝民僅獲刑三年半。



出獄後，陳輝民和弟弟陳輝發廣招“馬仔”，購置槍支、刀具，成為當地涉黑組織的“老大”。起訴書顯示，十四年間，該組織成員為謀取利益、排擠對手，共製造78起案件，致6人死亡、3人重傷、17人輕傷。在相關領導的包庇下，有13起案件被從輕處理，14人未被追究刑事責任，4起犯罪案件被枉法裁判。



2018年，“掃黑除惡”行動進入宜黃縣，陳氏兄弟的案件成為全國掃黑辦、公安部掛牌重點督辦的“雙督”案件。7月14日凌晨，專案組異地調集300餘名警力，將陳輝民、陳輝發及多名骨幹人員抓獲。



2019年4月16日，撫州警方發布消息，這是新中國成立以來，江西省最大的黑社會性質組織案件。



2019年4月份，陳輝民、陳輝發等103人，因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，陸續被移送檢察院起訴。



陳輝民等人被抓後，當地公檢法系統的官員頻繁落馬。新京報記者調查發現，充當陳氏兄弟涉黑組織“保護傘”的官員有：宜黃縣公安局原局長鄒奇良、副局長孔文藝，檢察院原檢察長陶英華；法院原院長楊新、刑事審判庭庭長管常慶等8人。



據檢察院案件信息公開網6月28日消息，孔文藝因涉嫌徇私枉法罪、受賄罪，被判處有期徒刑六年；7月3日，該網公布消息稱，管常慶因犯受賄罪、包庇縱容黑社會性質組織罪，獲刑五年零六個月。



街頭槍殺案



一聲槍響，30歲的胥詩榮背部中彈，癱倒在乘坐的摩托車上。時間是2005年7月7日，正值小暑。