游泳世錦賽第四比賽日：中國隊再獲兩金

中國組合曹緣（右）/陳艾森在男子雙人10米跳台決賽中以486.93分的成績奪冠。新華社 中評社北京7月16日電／15日，正在韓國光州舉行的第十八屆游泳世錦賽進入第四個比賽日的爭奪，中國跳水隊在女雙三米板和男雙十米台上收獲兩枚金牌。目前中國隊共獲8金1銀1銅，暫列獎牌榜首位。



女雙三米板是中國隊的傳統優勢項目，本次奪金也是中國隊在世錦賽該項目上的十連冠。中國隊組合施廷懋/王涵以預賽第一的成績順利晉級決賽。決賽中，兩位女將配合默契，憑借穩定的發揮，每一跳都獲得了全場最高分，最終毫無懸念地以342.00分的成績奪得冠軍。



施廷懋收獲了自己在女雙三米板上的四連冠。她表示，希望自己不要被冠軍束縛，更加享受這項運動、享受比賽。在施廷懋眼裡，拿金牌固然重要，但她更在乎的是把中國跳水隊永不放棄的精神傳遞給更多年輕隊員。“除了在比賽中跳好動作，更重要的是讓年輕隊員們樹立堅定的信念，不斷積累經驗，把功夫下在平時。”施廷懋說。



第六次參賽的王涵終於在世錦賽中奪得了自己的第一枚奧運項目金牌。高興之餘，她也坦言，傷病和疲勞成為備戰訓練中最大的難關。“每天訓練結束後都把大量時間用在治療上，之後就要抓緊時間睡覺休息，恢復體力。”儘管再苦再難，王涵也咬牙堅持，為的就是明年的東京奧運會。



出戰男子雙人十米台的中國隊組合曹緣/陳艾森成功實現了中國隊在世錦賽該項目上的三連冠。“我對自己今天的表現很滿意，找到了方向，但還是希望能達到更高的水平，目標是雙人十米台超過500分，回去還要繼續加油。”出色表現讓過去一年狀態欠佳的陳艾森一掃陰霾。



本次世錦賽報名3個項目的曹緣已經收獲兩金，雖然身體上難免感到疲憊，但他也適應了比賽的強度，找到了自己的節奏。對即將到來的男子三米板“硬仗”，曹緣表示將全力應戰。



來源：《人民日報》

