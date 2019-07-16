章瑩穎案追蹤：檢辯雙方將結案陳辭

中評社北京7月16日電／美國當地時間7月15日，章瑩穎案量刑階段庭審進入到第6天。當日，嫌犯克里斯滕森的母親、妹妹及監獄管理人員出庭。章瑩穎家屬法律援助律師王志東介紹，至此，辯方約25位證人全部完成作證。當地時間周三（7月17日），檢辯雙方將結案陳辭。之後，將由陪審團進行審議。



據當地媒體《新聞公報》（The News－Gazette）報道，克里斯滕森的母親談到兒子的罪行時表示，“這太可怕了。很可悲。我的心情很不好。”她說，她每天都會想起章瑩穎的家人至少5次，“這對他們來說，有多麼可怕。”但她同時表示，仍然愛克里斯滕森，這是“無條件”的。如果她的兒子被判死刑，將是“可怕的、毀滅性的”。



克里斯滕森的妹妹則表示，他是一個非常溫和的人，是她的榜樣。談到克里斯滕森的罪行，她感到“震驚、悲傷、同情”。“我非常難過……沒有什麼能改變我對他的愛。”



報道稱，母親作證時，克里斯滕森似乎一直在哭泣，手抓著面前的紙巾。



王志東曾分析，克里斯滕森的母親和妹妹作證時的悲情表現是可以預料的，“辯方的目的是為了讓克里斯滕森不被判死刑。”



在量刑階段庭審期間，辯方共約25位證人出庭作證，包括克里斯滕森的父親、叔叔、舅舅、前妻、小時候的玩伴、鄰居、高中和研究生同學、伊利諾伊大學心理咨詢中心的3位咨詢師、辯方聘請的心理咨詢專家等。



王志東介紹，截至當地時間7月15日，辯方證人已全部完成作證。當地時間7月17日，檢辯雙方將結案陳辭。之後，將由陪審團進行審議。



新京報此前報道，當地時間6月24日，陪審團一致認為克里斯滕森罪名成立，包括一項綁架致死罪、兩項虛假陳述罪。根據聯邦法律，綁架致死罪可能的刑罰只有死刑或終身監禁。



“陪審團討論做出決定的時間，從幾個小時到一兩個星期都有可能。”王志東介紹，陪審團的結論有三種可能性：第一種，12：0，同意死刑；第二種，12：0，同意終身監禁，不得保釋；第三種，沒有達成一致意見，則刑罰為終身監禁，不得保釋。“也就是說，只要有一個陪審團成員堅決不同意死刑，克里斯滕森將被判處終身監禁。”



（來源：新京報）





