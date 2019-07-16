一二三線城市住宅銷售價格同比漲幅均回落

中評社北京7月16日電／ 今日，國家統計局發布2019年6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行解讀，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均回落。



一二三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅與上月相同或回落；一二線城市二手住宅漲幅回落，三線城市漲幅微擴





經統計局初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中：上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.5%，北京下降0.1%。二手住宅銷售價格環比持平，上月為上漲0.1%。



其中：北京和廣州持平，上海和深圳均下降0.1%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，漲幅連續三個月相同；二手住宅銷售價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均回落



初步測算，6月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.3和0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲11.4%和7.6%，漲幅比上月分別回落0.7和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲10.9%和7.9%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點。



（來源：中國青年網）