游泳世錦賽：中國跳水女雙3米板十連冠

7月15日， 中國選手施廷懋（右）/王涵在2019光州游泳世錦賽女子雙人3米跳板決賽頒獎儀式上。新華社 中評社北京7月16日電／新華社消息：在2019國際泳聯世界游泳錦標賽15日舉行的女雙3米板決賽中，中國名將組合施廷懋/王涵以342.00分的高分“無懸念”奪冠，為中國跳水再收1金。



這不僅是中國跳水女雙3米板項目蟬聯世錦賽十連冠，也是施廷懋個人在世錦賽的四連冠。



世錦賽、奧運會“全滿貫”得主施廷懋與搭檔王涵以預賽第一的成績順利挺進決賽。決賽中，大賽經驗豐富的兩位老將從開始就展現出穩定的發揮，最終以高出第二名近31分的壓倒性優勢奪冠。加拿大組合博利約/阿貝爾和墨西哥組合桑切斯/埃爾南德斯分別贏得亞軍和季軍。



女雙3米板作為中國跳水隊的強項，近年來無論是奧運會、亞運會還是世錦賽，金牌從未旁落。



賽後王涵表示，比賽整體發揮不錯，分數也不低。施廷懋說：“這次世錦賽參賽的中國選手有很多年輕運動員，主要以鍛煉為主，為明年征戰奧運會打下基礎 。”



談到傷病，王涵表示，不僅傷病，疲勞也是一大問題。“每天訓練完就去醫務室接受治療，結束後就立刻睡覺，寧可不吃飯也要抓緊時間睡覺。”她笑著說。



被問及“全滿貫”之後再去參賽奪金的動力，施廷懋表示，拿冠軍固然重要，但更重要的是把中國跳水的精神讓年輕隊員傳承下去。“不要每次比賽都去拿冠軍捆綁自己，眼里不應只有金牌，還要看到更多的東西。希望在有限的時間里去享受比賽，享受跳水這項運動。”



談到如何向年輕隊員傳遞經驗，施廷懋說：“比賽在其次，最主要的在落實平時訓練。信心很重要，要培養永不放棄的決心和意志品質。經驗需要他們（年輕選手）用時間和比賽去積累，所以要把功夫放在平時。”

