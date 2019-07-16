綠揚言抵制　柯：選上也是明年8月才換市長

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 大批媒體堵訪台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨台北市議員梁文傑揚言，若無黨籍台北市長柯文哲要選2020，就串聯不審明年度的預算，柯文哲16日受訪時回應，選不選是一回事，就算選上了，也是到明年8月20日（520離任，3個月內補選）才換市長，預算照審、照辦才是正事，“其實這都不是理由，你要政黨操作，理由一大堆啊！”媒體追問是指帶職參選到最後一刻？柯也說，他的個性是每天照常上班，2018他也是拖到最後一秒，請假15天才去選。



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，民進黨台北市議員梁文傑揚言，若柯要選2020就要串聯不分黨派凍結北市明年度的預算，柯文哲回應，這個問題他也想過，選不選一回事，且他就算選上了，台北市長也是當到明年520早上8點，然後3個月才要補選，換市長也是明年8月20日以後了，他的態度是預算照審、照辦才是正事。



媒體追問是要帶職參選？柯文哲回應，他的個性就是每天照常上班啦。他笑道，2018九合一選舉，他也是拖到最後一秒，只請假15天去選而已啊。



被問到若市議會聯合不審預算，可能導致市政停擺，在台北的支持度也會大幅下降，柯文哲認為，對他來講，2015年他當台北市長，預算全部是郝龍斌政府編的，他還不是照樣執行，“其實這都不是理由，你要政黨操作，理由一大堆啊！”



至於選上2020，也沒有“立委”，將來政務也會很難推動，柯文哲說，那也是很辛苦啦，這他知道，他當台北市長相當辛苦，就是因為沒有人，也沒有自己的班底，要一步一步從事務官裡挑人上來，所以一開始也是人員更換很厲害。這就是很痛苦的過程，所以他也知道這太辛苦了，所以這也是他一直很猶豫的。