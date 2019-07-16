世警會期間成都將試行出租車乘車碼服務

中評社北京7月16日電／ 世警會、大運會期間我市將試行“出租汽車乘車碼”服務，可將目的地的GPS位置轉化為8位阿拉伯數字，方便外國友人在英文環境將目的地轉換成“乘車碼”，司機通過在司機端APP輸入數字即可準確獲取目的地地址……這是記者從市交通運輸行政執法總隊獲悉的消息。





據了解，市交通運輸局通過信息化建設拓寬和強化交通執法手段，並利用大數據平台驅動的技術創新，以國際化大城市窗口服務的高度，不斷提升我市的出租汽車服務質量和效率。



為更好地服務即將召開的世警會，市交通運輸局還利用信息化技術拓展了出租汽車的服務範圍。聯合湃爾科技研發了出租汽車服務平台，可通過分布機場各處線下的顯示屏、互聯網網頁、微信小程序、APP等多元化渠道，將航班信息、出租汽車站點乘客人數、排隊出租汽車車輛數、排隊時間等通過大數據綜合分析後，呈現給乘客和司機，方便司乘雙方互相了解人車信息。



與此同時，交通執法部門將禁止GPS終端數據故障或是不支持智能運力調度的出租車進入機場出租車上客區，在確保所有行程有GPS數據的前提下，可以通過大數據實時智能篩選出涉嫌違規點上客、克隆車、黑車等重點關注車輛，賦能交通執法的高效率。



下一步，市交通運輸局將堅持建設統籌全局的大交通理念，著力建設覆蓋“全市域、全行業、全過程”的智慧交通體系，以加快推進成都交通運行協調中心（TOCC）建設為抓手，為更好地服務大運會等國際賽事，打造城市交通大腦，提升行業管理效率，提升執法效能和規範化水平，不斷推進國際性綜合交通通信樞紐建設。



（來源：成都日報）