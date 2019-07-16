鄭州：違法5次以上者須路口執勤

中評社北京7月16日電／ 電動車駕駛員注意了！7月15日起，鄭州市交警部門嚴查非機動車交通違法行為，騎行非機動車交通違法5次以上者，將面臨路口執勤3個小時、交通安全法規學習3小時的處罰，以提高非機動車駕駛人的交通違法成本來遏制交通違法行為。



當日上午，在鄭州市福壽街與興隆街交叉口，6名交通違法的非機動車駕駛人身穿紅馬甲，手拿小紅旗，參加交通執勤教育。這6名非機動車駕駛人的交通違法行為主要是不按車道行駛、逆行、闖紅燈等，其中一名非機動車駕駛人交通違法次數達29次。





鄭州市交警三大隊車站一中隊中隊長王楊說，非機動車駕駛人交通違法被查處後，僅給予20元罰款，違法成本太低，沒有起到應有的警示效果，因此個別駕駛員肆意交通違法。為提高非機動車駕駛人的交通違法成本，警方對有5次以上違法記錄的非機動車駕駛人，在暫扣車輛、錄入違法系統並處罰的同時，還會對違法駕駛人進行系統教育學習，讓非機動車交通違法者書寫交通守法承諾書，現場體驗交通執勤3個小時、學習交通安全法規3個小時後，才能夠領走被暫扣的非機動車。



鄭州市交警支隊有關負責人表示，這一處罰措施先在交警三大隊轄區內試行，根據試行取得的成效，視具體情況在全市推廣。



（來源：河南日報）