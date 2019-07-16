黑龍江省文化遺存保護取得顯著成果

中評社北京7月16日電／ 近年來，黑龍江省全面加強文物保護利用和傳承，眾多的文物資源不斷被發現和挖掘，文物保護取得顯著成果。





國有可移動文物30餘萬件／套



黑龍江省歷史悠久，地上地下文物遺存豐富，不可移動文物自成特色，包含了從舊石器時代到近現代的各類遺存，真實地反映了中國東北遠古文明的起源、疆域形成、民族融合與遷徙和近代化進程。



根據第三次全國文物普查統計結果，黑龍江省調查登錄各類不可移動文物10759處，其中古遺址6537處，古墓葬341處，古建築126處，石窟寺及石刻37處，近現代重要史跡及代表性建築3484處，其他234處。



其中，黑龍江省共調查登錄近現代建築3484處，占黑龍江省不可移動文物總量32.4%，遠遠高於全國平均水平。其中，中東鐵路建築群保存較完整、設計精美、類型豐富，具有重要的歷史價值、獨特的藝術價值和值得寒地建築借鑒的科學價值。20世紀初至二三十年代的工業、商業遺址和新中國成立之初的大型工業企業，包括哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯等城市蘇聯援建的大工廠，大慶油田早期的建築等，記錄了黑龍江省乃至我國東北近現代工業發展的艱難曲折歷程。



此外，根據長城資源調查結果，2012年國家文物局下發文件，正式認定黑龍江省長城資源分布在5個縣、區，墻體總長度為266.285千米。這標誌著黑龍江省長城名正言順地納入全國長城序列，成為舉世矚目的萬里長城的重要組成部分。



另外，2012年至2017年，按照國務院統一部署，黑龍江省組織開展了第一次全國可移動文物普查，摸清了國有可移動文物家底，確認國有可移動文物收藏單位284家，分布於文化、文物、農墾、石油、森工、教育等11個行業；登錄國有可移動文物308812件／套，實際數量610353件，其中珍貴文物47067件／套。