上半年我國經濟穩中有進，積極因素不斷增多

中評社北京7月16日電／7月16日，國家發改委召開7月份定時定主題新聞發布會。發布會上，針對記者提出的當前中國經濟面臨的主要風險和挑戰這一問題，發言人孟瑋做出回答。



孟瑋表示，昨天國家統計局發布了上半年宏觀經濟數據，數據顯示，今年以來我國經濟運行延續了總體平穩、穩中有進的態勢，推動高質量發展的積極因素在不斷增多。



“所謂‘穩’，是指主要經濟指標保持在合理區間。”，孟瑋說。上半年，我國國內生產總值同比增長6.3%，處於6%—6.5%的預期目標區間；城鎮新增就業737萬人，完成全年目標任務的67%，全國城鎮調查失業率保持在5%左右；居民消費價格上漲2.2%，漲勢溫和；國際收支基本平衡，外匯儲備保持在3萬億美元以上。



所謂“進”，是指經濟結構在持續優化，推動高質量發展的積極因素增多。從產業結構看，上半年第三產業增加值占國內生產總值的比重為54.9%，比第二產業高15個百分點，服務業生產指數增長7.3%；規模以上工業中，戰略性新興產業和高技術產業保持快速增長。從需求結構看，隨著促進形成強大國內市場系列政策的落地實施，消費保持平穩增長，上半年社會消費品零售總額增長8.4%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為60.1%；投資補短板力度加大，固定資產投資增長5.8%，其中，生態保護和環境治理業、教育等短板領域投資增長48%和18.9%。從要素結構看，科技進步、勞動者素質提高、管理創新等貢獻在增大，創新創業創造向縱深拓展，上半年日均新登記企業達到1.94萬戶。與此同時，區域之間的發展協調性持續增強，改革開放深入推進，營商環境持續優化，民生福祉不斷改善，社會保持和諧穩定。



孟瑋補充，需要看到的是，我國經濟發展面臨的國內外環境依然錯綜複雜。從外部環境看，不確定性因素有所上升，世界經濟和貿易增速同步趨緩，地緣政治不穩定和經濟運行風險加大。從內部環境看，國內長期存在的結構性體制性矛盾的解決需要一個過程，經濟運行面臨著新的下行壓力，實體經濟困難仍然較多，民生領域還有不少短板。在這些問題面前，我們既要有清醒的認識，堅持底線思維；也要堅定信心，保持戰略定力。中國仍然處於重要戰略機遇期，我國經濟長期向好的基本面和大趨勢沒有改變也不會改變。



下一步，國家發改委將會同有關部門，堅決貫徹落實中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，堅持穩中求進工作總基調，著力辦好自己的事，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，下更大力氣做好“六穩”工作。堅持高質量發展方向不動搖，著力通過深化市場化改革擴大高水平開放，激發市場主體活力；通過大力培育形成強大國內市場，釋放市場潛力；通過持續推進創新發展和產業升級，壯大發展新動力。對於經濟運行中出現的新情況新挑戰，我們將加強政策評估、優化政策組合、強化政策協同、狠抓政策落實，確保我國的經濟運行在合理區間。



（來源：新京報）