柯文哲談蔡韓這句話　參選呼之欲出

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對鴻海創辦人郭台銘在國民黨初選中落敗，無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時被問到會不會尋求郭的支持？但他打太極表示，有時候還是那句話，如果不能改變台灣人民的思想與文化，這個社會運動還是不會成功，就讓台灣社會去思考一下，在蔡英文與韓國瑜外，到底有沒有其他的解方。



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，怎麼看郭台銘至今仍在沈澱思考，郭台銘競選辦公室發言人劉宥彤則對外表達，郭従未考慮脫黨參選。柯文哲打太極回應，有時候還是那句話，整個台灣走到這個局面，老實講，他內心還是比較相信，90年前蔣渭水的態度，如果不能改變台灣人民的思想與文化，這個社會運動還是不會成功。



媒體追問，會不會尋求郭台銘、親民黨主席宋楚瑜、甚至是時代力量“立委”黃國昌的支持？柯文哲說，他都還沒想，他覺得就讓台灣社會去思考一下，在蔡英文與韓國瑜外，到底有沒有其他的解方。不過政治上有個態度，如果他們想不出更好的方法，那麼現在這個爛方法就是最好的方法，這也是以前我們當醫生也是這樣，車禍進來，能救儘量救，不能救該截肢的就截肢，這也沒辦法。