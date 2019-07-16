要與藍綠對決？柯文哲引老子、談明末大亂

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨黨內初選由高雄市長韓國瑜勝出，而民進黨也確定蔡英文角逐連任，無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時引用《老子》表示，兩黨的候選人已經出來，解方不一定要是我們自己去解，“生而不有，為而不恃，功成而不居”。他也嘆道，明末天下大亂，流寇四起朝廷無力盡剿，不就是今天台灣的局面嗎？



柯文哲強調，想一陣子我們再來看看，不管是蔡英文或韓國瑜你要給他們機會讓他們說明一下，他們有沒有辦法讓人民相信台灣將來會比較好。



柯文哲16日接受媒體訪問時，看到現場超過20台攝影機，驚訝地說“哇！哇！哇！大家冷靜，今天攝影機怎麼那麼多？”光是喬受訪的位置就喬了超過30秒。而因為會議延後的緣故，讓超過50位媒體記者等候了超過40分鐘以上，柯文哲也解釋道，今天是一個維吉尼亞大學教授來專題演講，討論中國的興起是不是對全世界的威脅，所以才延遲了訪問時間。可能也是因此，柯文哲今天對於選舉問題少見地侃侃而談了近10分鐘。



柯文哲受訪時被問到，昨天說要“認真思考”，今天有答案了嗎？柯文哲打太極說，這麼困難的題目哪是一天就能想出來的。不急啦，昨天我們在思考，兩黨的候選人已經出來，但台灣今天怎麼會走到這個地步？不過，解方不一定要是我們自己去解，所以他常常講說，在現有基礎上兩黨是候選人是這樣，那還有沒有其他解決辦法？



柯文哲認為，他不管是當醫生，還是當市長，都是早工作到晚上，把時間塞滿，對他來講就是工作，也因為這樣他不會想說一定要做什麼，就算要當台北市長，事情就都做不完了，所以他沒有一定要怎麼樣。



柯文哲也引用《老子》，所以他也是老子那句話“生而不有，為而不恃，功成而不居”，不一定要自己去做，他沒有一定的想法啦。只是說昨天雖然告一段落，那也給台灣社會思考一下，台灣怎麼會走到今天這個局面，不管是讀明史還是二次大戰史他的感觸都很深，“明末天下大亂，流寇四起朝廷無力盡剿”，不就是今天台灣的局面嗎？



柯文哲暗喻指出，1933年希特勒不是武裝政變上台的，希特勒是德國人民用投票的方式放棄自己，全力擁護希特勒上台的，為什麼？因為人民太絕望。有時候他還是會抱怨，台灣今天怎麼會走到這個局面？曾經蔡英文是有機會可以把它弄好的，怎麼會搞到這個局面？