韓國瑜出招　以後問選舉議題一律書面答覆

高雄市長韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月16日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選勝出的高雄市長韓國瑜今日在市政會議後接受媒體聯訪表示，以後媒體若問到選舉跟“國政”問題，他會以書面來向大家報告。



韓國瑜首先強調，自己身為高雄市長一心一意為高雄拚市政，所以未來類似“國政問題”要請各位能夠了解，我們用“書面答覆”。大家問我任何市政問題都很樂意口頭跟大家報告，這樣子定位會非常清楚、不雜亂。



韓國瑜怕眾多媒體聽不請楚，現場還再次重申說，所有對外說明“市政”我本人會非常樂意來答覆；若問到選舉跟國政問題，我會以書面來向大家報告。



媒體問，國民黨“立委”許淑華有可能接棒選高雄市長嗎？



韓說，現在這個都是假議題，根本不在考慮之內。



高雄市新聞局長王淺秋在旁提醒今天關注的是“颱風的議題”，韓國瑜隨後說，今年颱風可能擔心是“穿心颱”，剛剛會議時特別要各局處、區公所務必嚴防，現在高雄市政府的所有事情都被放大檢驗，我們只能把工作做得更好，不出紕漏。



至於民調出線，韓國瑜也說，目前隨扈人員編制正常，內心一樣平靜，專心主持市政會議。上午因有參加3場告別式，所以由副市長先主持會議，後面我再趕過來接手主持會議。