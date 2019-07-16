搶奪公交車方向盤　南昌一女子一審獲刑兩年

中評社北京7月16日電／ 公交車已關門啟動並駛離站台後，女子要求司機停車，司機沒有停車繼續向前行駛，女子便在一旁叫罵並搶奪方向盤。近日，南昌市東湖區人民法院依法審結該案，以被告熊某某犯以危險方法危害公共安全罪，一審判處有期徒刑兩年。



2019年3月15日7時48分，熊某某在南昌市紅穀灘公安分局站台乘坐221路公交車，在公交車已經關門啟動並駛離站台後，熊某某以還有人要上車為由讓公交車司機駱某停車，但駱某沒有停車並繼續向前行駛。隨後熊某某在一旁叫罵，駱某未予以理睬。當公交車行駛至春輝路與豐和大道交叉口時，熊某某氣急之下先用腳踢踹駕駛室旁邊的擋板，接著搶奪駱某手中的方向盤，並用手抓撓駱某面部。駱某緊急刹車後，車上的乘客將熊某某拉開。經鑒定，駱某面部擦傷，甲床出血，損傷程度構成輕微傷。



駱某報警後，民警將在原地等待的熊某某帶回調查。歸案後，熊某某如實供述了上述犯罪行為。一審法院認為，熊某某搶奪行駛中的公交車方向盤，致一人輕微傷，尚未造成嚴重後果，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。熊某某具有自首情節，可以減輕處罰。根據本案犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。宣判後，熊某某表示不服，要求上訴。



（來源：江西日報）