藍委陳玉珍：韓粉真的很鐵　但要加強外擴性

“立委”陳玉珍。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月16日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020初選民調，高雄市長韓國瑜以平均支持率44.8%大贏鴻海創辦人郭台銘高達17個百分點。國民黨“立法院”黨團成員、無黨籍“立委”陳玉珍今天上午受訪時表示，韓國瑜的粉真的很“鐵”，她在金門很多鄉親“死忠”韓國瑜，不但跟著韓造勢跑遍全台，還有人“挺韓”剃光頭，，不過韓的“外擴性”需要加強。



陳玉珍曾任金門縣議員，2019年金門縣“立委”補選未獲中國國民黨提名脫黨參選，當選後加入國民黨團運作。



陳玉珍表示，她經常利用各種場合進行調查，舉凡搭計程車、赴美容院、或是到菜市場逢人就問，觀察發現，韓國瑜的“粉”真的很“鐵”，像在金門就有很多鄉親“死忠”支持者，在初選期間願意跟著韓國瑜到處造勢，跟著跑遍全台，她還認識一位金門鄉親為了“挺韓”剃成光頭。



她指出，韓國瑜雖然“鐵粉”很多，凝聚力很強，但韓國瑜的“外擴性”不強。她在市場調查過程中，也感受到年輕族群、經濟選民比較不會投給韓國瑜。這些年輕族群、經濟選民原先比較願意支持郭台銘，因為他們都認為郭經營企業有成，把公司經營得很好，所以“挺郭”。



她說，現在郭台銘初選落敗，無法獲得提名，郭不選，這兩個板塊會考慮去支持無黨籍台北市長柯文哲，所以郭、柯票源有確實“重疊”，而韓國瑜必須想辦法去爭取年輕族群及經濟選民的支持。



陳玉珍認為，韓國瑜在某些方面讓人覺得政見不足，所以他的團隊很重要，第一要務是韓的競選團隊要儘快建立起來，而且政見也要好好準備儘快提出。這次初選過程，前主席朱立倫提出的政見、政策都比較能讓人安心、信任，而且朱一再呼籲要團結，另外，郭台銘若願“挺韓”，多少可以拉回年輕族群、經濟選民支持，所以下個階段黨內凝聚很重要。