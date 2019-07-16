明年起ETC用戶將不再享受通行費優惠

中評社北京7月16日電／明年起按新版車型分類收通行費 ETC單卡用戶將不再享受通行費優惠政策



央視網消息：近日，交通運輸部印發《關於貫徹〈收費公路車輛通行費車型分類〉行業標準有關問題的通知》，明確要求從明年起，將按新版車型分類標準收取高速公路通行費，而ETC單卡用戶也就是未安裝車載裝置的ETC用戶將不再享受通行費優惠政策。



據了解，交通運輸部發布的新版《收費公路車輛通行費車型分類》中全部收費車輛按客車、貨車和專項作業車三個大類分別進行具體分類，將不以載客和載貨為主的專項作業車輛單獨作為一個類別劃分出來。1類和2類客車分類界限值由核定載人數7人修訂為9人；各類貨車均按照總軸數、車長和最大允許總質量進行車型分類車型繳納車輛通行費。《通知》要求對車型分類發生變化的既有ETC用戶，要通過定向通知、預約安裝等方式，開展針對性服務，更換ETC車載裝置或者調整車型分類。



明年1月1日起，貨車和專項作業車啟用電子不停車收費功能，ETC單卡用戶（未安裝車載裝置的ETC用戶）不再享受原則上不小於5%的車輛通行費基本優惠政策，記者了解到，所謂的ETC單卡用戶就是指沒有安裝電子標簽的車輛，每次過收費站仍需刷卡進出；車長小於6米的8座和9座小型客車統一按照1類客車收取車輛通行費，並安裝、更換ETC車載裝置或者調整車型。



（來源：央視網）