機械工業該如何走出低谷

來源：中國經濟網 中評社北京7月16日電／上半年，受宏觀經濟下行、部分地區國六排放標準提前實施等因素影響，汽車產銷處於低位，拖累了機械工業的整體表現。1月份至5月份，機械工業增加值累計增速為4.4%，低於全國工業和機械工業上年同期水平。行業要走出低谷，勁兒該往哪使？一些企業已經在智能製造、服務型製造方面作出了有益探索。專家預計，下半年行業有望止跌回升，全年增速有望達到6%左右——



“2019年，行業經濟運行開局低迷。”中國機械工業聯合會會長王瑞祥表示，1月份至5月份，機械工業增加值累計增速為4.4%，低於全國工業和機械工業上年同期水平，涉及5個國民經濟行業大類的累計增速均較上年有所回落，其中汽車行業尤為明顯。



王瑞祥是在近日舉辦的第十五屆“中國機械工業百強、汽車工業三十強企業信息發布會”（以下簡稱“發布會”）上作出如此表述的。他同時指出，機械工業要堅定信心，積極推進供給側結構性改革，補齊短板，創新賦能。



反彈後再度探底



從統計數據來看，2019年，機械工業增加值增速波動較大，出現了下滑、回升、再下滑的狀況。其中，1月份至2月份，機械工業增加值同比增長2%；1月份至3月份這一數值為6.3%；1月份至4月份為5%；1月份至5月份為4.4%。



中國汽車工業協會副秘書長師建華說，從今年1月份至5月份行業產銷情況來看，受宏觀經濟下行、部分地區國六排放標準提前實施等因素影響，全國汽車產銷處於低位，主要表現在市場消費乏力、消費者信心不足、觀望情緒明顯等。



“通用設備製造業和汽車製造業占行業的比重約為60%，其增速變化導致整個機械工業增加值的增速放緩。”中國機械工業聯合會執行副會長陳斌表示，從主要大類來看，1月份至5月份汽車製造業同比下降1%，低於全國工業7個百分點；通用設備製造業同比增長5.7%，低於全國工業0.3個百分點。



其他類別的增速表現略強於上述的兩大類別。比如，專用設備製造業同比增長9%，電氣機械和器材製造業同比增長9.7%，儀器儀表製造業同比增長9.9%，分別高於全國工業增速3個、3.7個和3.9個百分點。



從重點監測的120種主要產品來看，產量同比增長的產品有48種，占比為40%，比上年減少32種；產量同比下降的產品72種，占比達60%，比上年增加32種。陳斌表示，從趨勢看，今年初實現產量增長產品的種類有所減少，產量增長產品的數量已不足半數。



陳斌介紹，產品產量增減的特點主要表現在，重型機械、石化通用機械等主要產品保持增長，但增速回落；主要基礎件產品保持適度增長；工程機械、環保機械、儀器儀表經過高速增長後，產品產銷出現分化，主要產品產量均有升有降；電動電器、機床工具產品生產進一步趨緩；汽車、農機相關產品生產依然低迷。



5G突破智能製造瓶頸



在發布會上，江蘇哈工智能機器人股份有限公司副總裁高強表示，受益於智能製造迎來發展契機，公司首次入選“機械百強”。



“全球新一輪科技革命和產業變革孕育興起，經過十多年技術積累，智能製造在全球範圍內快速發展，我國也在順應時代發展潮流，不斷推出新舉措。”高強說，哈工智能自2017年邁出主營業務向高端智能裝備製造、工業機器人一站式雲服務平台和人工智能領域轉型步伐以來，目前已初步完成了工業機器人全產業鏈布局。未來，哈工智能將進一步發揮人工智能與高端智能製造產業協同效應，通過搭建技術與產業、產業與資本的橋梁，助力產業轉型升級，為建設製造強國貢獻力量。



在不久前召開的移動通信大會上，由三一重工、華為、躍薪智能等企業聯合打造的全球第一台5G遙控挖掘機正式亮相。在遠程操作台前，大屏幕上清晰地呈現出鏟鬥的第一視角和遠、近第三視角。通過移動5G網絡，工作人員啟動了遠在千里之外河南洛陽欒川鉬礦的全球第一台5G遙控挖掘機。在露天礦區里，設備完成了挖掘、回轉、裝車等遠程、無人複合動作。



三一大挖研究所所長石向星是該項目負責人。在展會現場，他難掩激動的心情，“5G技術讓遠程遙控終於突破了信號傳輸的瓶頸，這是全球工程機械行業第一個5G應用落地的案例。”



中國機械工業聯合會專家委副主任蔡惟慈表示，在嚴峻的外部環境下，機械行業自身亮點在於結構調整和轉型升級有所進展，主要表現在以數字化、網絡化、智能化為主攻方向的技術進步明顯加速。



師建華也表示，我國汽車產業加快向新能源、輕量化、智能網聯與數字化方向發展，汽車正在轉變為大型移動智能終端、儲能單元和數字空間，乘員、車輛、貨物、運營平台與基礎設施等實現智能互聯與數據共享。生產方式向充分互聯協作的智能製造體系演進，研發製造效率大幅提升。



服務型製造提升附加值



在用戶看來，好的產品與技術服務是選購的重要標準。



“加上鈎機和裝載機，我們3個廠子多次採購，目前已經有7台山東臨工集團的設備了。”談起臨工的采礦設備，長春某礦業公司礦區廠長劉光彥總結說，“毛病少、效率高、用油省、服務好”是其使用臨工品牌設備的感受，也是公司不斷追加採購臨工品牌設備的主要原因。



“通過服務型製造提升附加值，成為越來越多企業發展的方向。”蔡惟慈表示，順應用戶需求升級潮流，一些企業由過去的單機銷售向系統服務邁進，由單純賣硬件走向軟硬件成套供應。這不僅方便了用戶，而且提升了自身的效益。



在2018年“機械百強”榜單中，山推工程機械股份有限公司以“高低快全”的產品線、全年穩健上升的經營業績，排名第47位，比2017年上升了2位。



據了解，2018年以來，山推提出由“營銷驅動”向“產品驅動”的戰略轉型方向，打造高出勤、使用成本低、服務響應快、產品系列全的產品優勢，讓客戶體驗到“高低快全”的服務感受。



汽車產業也已開始服務重構，從產品提供者演變為“產品＋服務＋出行方案”提供者，用戶接口成為關鍵。



師建華表示，新一代年輕消費群體更具有個性化特征，對汽車產品與服務有著更多的情感訴求，包括獨特感、壓力釋放和體驗成長。汽車消費趨勢正逐步從性能消費轉向情感消費，未來個性化按需定制生產將成為一種潮流。



“總體來看，機械工業結構調整轉型升級有了一定進展，但也不宜過度樂觀；如能繼續堅持前行，必有可觀進展。”蔡惟慈表示，這是機械工業的未來希望所在。他預計，下半年行業有望止跌回升，全年增速有望達到6%左右；明年以及“十四五”時期，機械工業年均增速可能進一步降至5.5%至6%。



（來源：中國經濟網）