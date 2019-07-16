美聯儲降息預期加強美元承壓

中評社北京7月16日電／ 市場對於美聯儲降息的預期日益強烈。業內人士分析認為，一旦降息“靴子”落地，將成為美聯儲近十年來的首次降息，勢必給美元帶來壓力。



美聯儲降息預期強烈



儘管最近美國公布的經濟數據好於預期，市場依然認為，美聯儲主席鮑威爾的講話和其他美聯儲官員的反應都預示著美聯儲將在本月底啟動降息。



上周，美聯儲主席鮑威爾發表證詞，外媒分析認為，鮑威爾此次作證一是闡述月底降息的理由，二是爭取國會對他的支持。市場則將鮑威爾認為全球經濟增長放緩和貿易緊張局勢對美國經濟構成威脅的觀點解讀為“鴿派證詞”。交易商紛紛預計年底前美聯儲將降息近75個基點。對於貨幣政策歷來敏感的美國兩年期國債收益率一度短線下挫，觸及1.797%的周內低位。



目前，幾大投行一致認為美聯儲將在本月底的議息會議上打響降息第一槍，很可能降息25個基點。美國最新的就業和通脹數據表示良好，降低了對大幅降息的預期。芝加哥商品交易所認為，美聯儲本月底降息50個基點的可能性降至約20%，市場已完全消化了降息25個基點的預期。高盛認為，本月底美聯儲降息的概率已經高達90%。



業內人士同時指出，降息幅度不會像市場所說的那麼誇張，美聯儲降息75個基點的預期恐怕不會兌現。



德商銀行分析師Bernd Weidensteiner指出，降息50個基點可能會讓市場過於恐慌。上周五的非農報告表現意外強勁，美聯儲不可能大幅度降息。



ING首席國際經濟學家James Knightley指出，若經濟增長保持穩健，勞動力市場保持強勁，通脹隨時間推移回升至2%，那麼，任何降息都是預防性和暫時性的。目前的經濟環境並不意味著美聯儲在認真考慮到2020年底降息100個基點。