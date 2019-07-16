瑞幸咖啡全國門店數量達到3000家

中評社北京7月16日電／7月16日，瑞幸咖啡（luckin coffee）第3000家門店在杭州火車東站西廣場正式開業，將為消費者提供大師咖啡、小鹿茶、鮮榨果蔬汁、健康輕食等產品和服務。



瑞幸咖啡曾主要以其咖啡產品受到消費者歡迎，據咨詢機構沙利文《中國咖啡行業發展分析》顯示，在瑞幸咖啡的顧客裡，有85%的消費者認為其口味和競爭品牌相同或者比競爭品牌更好，而86.1%的消費者在首次購買了現磨咖啡後提高了消費頻次。



今年7月8日，瑞幸咖啡宣布推出十餘款小鹿茶，正式進軍新茶飲市場，開啟了產品的多元化道路。瑞幸咖啡創始人、CEO錢治亞曾公開表示，瑞幸咖啡的企業願景是從咖啡開始，成為人們日常生活的一部分。



據新京報記者了解，瑞幸咖啡創立於2018年5月，在正式營業一年之後，2019年5月17日，瑞幸咖啡在美國紐約納斯達克市場敲鐘上市，創造了中國咖啡品牌自創立到美股上市的最快紀錄，共募集資金6.95億美元，市值達42.5億美元，成為今年在納斯達克IPO融資規模最大的亞洲公司。



2019年1月，瑞幸咖啡創始人錢治亞曾宣布一個“大膽”目標：到2019年底門店數量達到4500家，超越星巴克成為中國市場排名第一的連鎖咖啡品牌。此外，根據計劃，到2021年底前，瑞幸咖啡要建成門店10000家。



（來源：新京報）





