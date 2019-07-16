國家發改委回應中國產業鏈供應鏈外遷

中評社北京7月16日電／在7月16日國家發改委7月新聞發布會上，發言人孟瑋回應近期“中美經貿摩擦導致中國產業鏈和供應鏈外遷”的言論，表示應理性分析，目前我國製造業外遷規模不大， 影響總體可控，屬正常現象，僅有極少數企業是為規避中美經貿摩擦的影響。



受中美經貿摩擦影響，有言論稱中國的產業鏈和供應鏈出現了外遷。孟瑋表示，國家發改委已經注意到近期在媒體上出現了有關中國企業特別是製造業外遷的報道，個別甚至拋出了“唱衰”中國製造業的論調。



對此，孟瑋認為，“我們應該有一個客觀理性的分析。” 近年來，隨著國際產業分工和全球產業布局的深度調整，中國製造業已經進入到了轉型升級、邁向高質量發展的新階段。在這個過程中，出現一些企業到國外設廠經營的情況，是正常現象。



國家發改委對這一現象深入調查分析，發現有的企業是考慮要素價格變化情況，向勞動力以及環保等成本比較低的地方轉移。有的企業是基於自身發展戰略的需要，主動積極開拓國際市場，“當然也有極少數的企業是為了規避中美經貿摩擦的影響。”孟瑋坦陳。



孟瑋表示，由於企業外遷需要考慮諸多的因素，並不容易，所以從目前掌握的情況來看，中國製造業外遷的規模並不大，而且是以中低端的企業為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動就業等方面的影響總體可控。孟瑋說，有一些已經外遷的企業因為水土不服，紛紛回流到了國內。



（來源：新京報）

