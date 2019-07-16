2019年上半年一般公共預算收入增速放緩

中評社北京7月16日電／7月16日，財政部召開發布會，介紹2019年上半年財政收支情況。受深化增值稅改革、個稅改革等政策因素影響，今年上半年我國一般公共預算收入同比增長3.4%，比去年同期回落7.2個百分點。



受稅改影響 一般公共預算收入增幅放緩



財政部國庫集中支付中心主任劉金雲介紹上半年財政收支情況。1－6月累計，全國一般公共預算收入107846億元，同比增長3.4%，比去年同期10.6%的增幅回落了7.2個百分點。



其中，中央一般公共預算收入51589億元，同比增長3.4%；地方一般公共預算本級收入56257億元，同比增長3.3%。全國稅收收入92424億元，同比增長0.9%；非稅收入15422億元，增速明顯，同比增長21.4%。



從主要收入項目情況來看，今年上半年國內增值稅累計35570億元，同比增長5.9%，比去年同期16.6%的增幅回落了10.7個百分點。據了解，去年5月以來，增值稅進行了兩輪深化改革，劉金雲表示，受降低增值稅稅率政策翹尾和今年增值稅新增減稅影響，減稅效果進一步放大。



同樣地，受去年10月1日先行實施的提高個稅“起徵點”，以及今年1月1日，新修改的個人所得稅法實施，今年上半年，個人所得稅累計5639億元，同比下降30.6%。



一般公共預算支出同比增長10.7% 其中教育占最大頭



1－6月累計，全國一般公共預算支出123538億元，同比增長10.7%。其中，中央一般公共預算本級支出16890億元，同比增長9.9%；地方一般公共預算支出106648億元，同比增長10.8%。



其中，教育支出18117億元，同比增長10.5%，在主要的十類支出科目中支出最多，其次是社會保障和就業支出17645億元，同比增長6.7%。



國有土地使用權出讓收入出現下降



政府性基金方面，1－6月累計，全國政府性基金預算收入31781億元，同比增長1.7%。全國政府性基金預算支出37150億元，同比增長32.1%。



其中，中央政府性基金預算收入1989億元，同比增長3.5%；地方政府性基金預算本級收入29792億元，同比增長1.6%。



值得注意的是，地方政府性基金預算本級收入中，國有土地使用權出讓收入出現下降，降幅0.8%。與歷史同期相比，為連續三年增長後的首次下降，該項收入在去年為26941億元，同比增長43%。



（來源：新京報）

