“國航監督員”背後的精神病患者問題

中評社北京7月16日電／近日，編劇李亞玲在微博發帖稱，7月12日上午，在一架成都飛往北京的航班上，一名自稱“國航監督員”的乘客制止其他乘客在滑行時使用手機，態度強硬，並在飛機落地後報警，致多名乘客在下飛機後被帶入警局問話，滯留長達七小時。



事件引發關注，有網友爆料稱該乘客牛某某為國航員工，過去曾在其他公共場合有過類似舉動。李亞玲在微博上表示，國航方面向其告知，該乘客患有雙相情感障礙。



7月15日，國航回應稱，牛某某為國航一名因身體原因休養的員工，此次是個人因私出行，並非國航監督員。此前，國航一位管理人員向新京報記者表示，“她這種情況也沒辦法參加工作，也沒辦法解除勞動合同”。



對此，勞動法專家表示，根據相關法律法規，國航並非一定不能解聘牛某某，但在司法實踐中，面對精神疾病這種特殊情況，即使滿足解聘條件，“出於社會影響的考慮，用人單位往往會非常謹慎。”



精神心理醫學專家何日輝則表示，當事人發生這種舉動是“創傷被激活”的緣故，不能因為這一件事就把雙相情感障礙人群污名化，“他們需要更加友善的環境。”



“國航監督員”事件當事人此前有多次類似行為



7月13日，李亞玲發布微博稱，她7月12日乘坐國航航班，在飛機滑行階段，一位乘客仍在使用手機打電話，另有兩位乘客在玩手機，引發一位自稱“國航監督員”的女士大聲斥責。



事件發酵後，有網友爆料，這位女士為國航員工牛某某，患有精神疾病，此前曾在多個場合發生類似行為。李亞玲也在微博上表示，國航方面向其告知，該乘客患有雙相情感障礙。



7月15日下午，新京報記者來到國航客艙服務部，一名牛某某的同事稱，牛某某原先是空乘人員，現在調動到客艙服務部行政辦公室，身體狀況異常已有三四年時間。



新京報記者隨後見到了客艙服務部辦公室主任，但其拒絕就此事接受採訪。



中國裁判文書網上的一份行政判決書顯示，2013年11月7日，首都國際機場公安分局治安支隊民警在處置牛某某與客艙部同事的矛盾時向其詢問案情，牛某某強行離開首都機場公安分局接待室，衝至公安分局辦證大廳，辱罵民警，並向民警吐口水，最終被北京第三中級人民法院判決行政拘留5日。



牛某某認為該處罰不合理，對首都國際機場公安分局提起行政訴訟，一審法院認為該處罰事實清楚、證據充分，適用法律正確，處罰適當，程序合法，應該維持；牛某某提起上訴，二審法院駁回上訴，維持一審結果。



精神病患者能否登機



李亞玲曾在微博中對乘客安全如何保障提出質疑。7月8日，牛某某在北京飛成都的CA4194航班上已經出現了從經濟艙前往頭等艙騷擾乘客事件，機組人員按規定應予上報。因此她表示，除了相關部門通報的黑名單，航空公司在管理制度中也賦予了機長有拒絕承運不宜乘坐飛機者的權力。



李亞玲在微博中稱，國航表示，機長的確有這個權力，但當時牛某某的表現正常，公安機關也沒有認定她不宜乘機。如果她再次乘機，只要看上去沒有明顯異常，機長也無權拒絕她乘機，無權要求她出具精神狀況正常的證明。



事實上，根據《中國民用航空旅客、行李國內運輸規則》第三十四條 ，“無成人陪伴兒童、病殘旅客、孕婦、盲人、聾人或犯人等特殊旅客，只有在符合承運人規定的條件下，經承運人預先同意並在必要時做出安排後，方予載運。傳染病患者、精神病患者或健康情況可能危及自身或影響其他旅客安全的旅客，承運人不予承運。”



7月15日下午，中央財經大學法學院教授、勞動法和社會保障法研究中心主任沈建峰對新京報記者表示，雖然“民規”提到精神病患者承運人可以不予承運，但在民航局官網能查閱到精神病患者被列為“特殊旅客”。



在現實中，識別患有精神疾病的乘客操作困難。“有的精神疾病從外表看不出來，總不能以後每個乘客都帶一本沒有精神疾病的證明。”沈建峰說。



此前，民航機長孟斌在接受新京報記者採訪時也表示相同意見， “旅客買票，他不說，航空公司也不知道是精神病患者。”孟斌認為，如果確認旅客有精神方面的問題，按照規定，航空公司可以拒絕承運。



中國民航管理幹部學院法學教授刁偉民告訴新京報記者，一般在飛行途中，如果機務人員發現乘客精神有異常症狀，可以採取隔離、管束措施，在飛行之前則可以讓其下機。



至於李亞玲提到的航空“黑名單”，刁偉民稱，這主要是針對影響航空安全、擾亂航空秩序的人，而不是針對精神疾病人群的，“畢竟他們也是弱勢群體”。



勞動合同能否解除



7月15日下午，中國國際航空公司通過官方微博發布聲明，稱7月12日國航CA4107航班在起飛滑行階段，因有旅客使用手機另一名旅客制止而產生糾紛。飛機降落後有旅客報警，隨後3名旅客和4名機組人員前往機場公安局配合警方調查和調解處理。經核實，糾紛一方旅客為國航一名因身體原因休養的員工，此次是個人因私出行，並非國航監督員。



前一日，國航宣傳部部長徐彥純曾回應新京報記者稱，牛某某曾經是一名空姐，但已離開空乘崗位，“因為患有精神疾病，很久都不工作了”。同時，徐彥純表示，“她這種情況也沒辦法參加工作，也沒辦法解除勞動合同”。



沈建峰告訴新京報記者，要判定一名精神疾病患者能否解除勞動關係，主要看其醫療期狀況及是否滿足勞動合同法所規定的解除合同條款。



沈建峰說，醫療期是指企業職工因患病或非因工負傷停止工作治病休息不得解除勞動合同的時限。“精神病人享有24個月的醫療期，在醫療期內，即使不能工作也不能解除合同。”根據《企業職工患病或非因工負傷醫療期規定》，“30個月內只要6個月是工作的，醫療期就沒有問題，30個月滿了以後又可以重新計算醫療期。”



假如該患者不滿足30個月內工作滿6個月的條件，沈建峰說，根據《勞動合同法》第四十條規定，在規定的醫療期滿後不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的，用人單位即可解除勞動合同。



“也就是說，醫療期滿後，若不能從事原工作，應當重新安排新工作，如果新工作仍不能勝任，可以解除勞動關係。”沈建峰解釋。



但根據沈建峰在全國各地的司法實踐，當企業面對患精神疾病員工時，即使該員工不能勝任工作，解除勞動合同也會非常困難，需要做複雜的鑒定。另外，面對精神疾病這種特殊情況，即使滿足解聘條件，企業可能仍然會選擇保留勞動關係，“出於社會影響的考慮，用人單位往往會非常謹慎。”



“企業和精神病患者之間，社會輿論肯定是保護精神病患者；但拋開這一層，一個國航員工在本公司的飛機上大鬧，消費者和社會輿論又會對這個員工異常不滿。” 沈建峰表示，面對社會輿論，國航進退兩難。



“不能因為這一件事就把這類人群污名化”



7月15日中午，國航相關負責人接受新京報記者採訪時稱，確實牛某某在飛機上有言辭不當，但是這與她個人身體原因有關，應取得公眾的理解和諒解。



該負責人稱，基於牛某某身體狀況的原因，國航認為此事不適合在公共平台回應，所以採取與李亞玲女士電話溝通的方式。因為涉及隱私，國航方面希望李亞玲不要公布牛某某的情況。“但遺憾的是，李亞玲女士最終還是公布了，包括牛某某甚至其家人的一些情況。國航對她的這一做法不認可。”



7月15日下午，廣州市晴日心身專科診所主任、精神心理醫學專家何日輝向新京報記者介紹，雙相情感障礙在精神病學裡面被列為重型精神病，也就是俗稱的“躁鬱症”，簡單來說是時而躁狂、時而抑鬱，傳統精神病學認為這種疾病很難治愈，需要終身服藥。家族遺傳比例極低，更常見的情況是後天產生，比如在工作後遇到叠加性創傷造成。



何日輝分析，牛某某之前是空姐，有空姐的職業榮譽感和成就感，因此她患病後在飛機上碰到有人違反公共道德和規範時可能會非常憤怒，“這種行為本身是正確的，只不過她情緒非常激烈，這是創傷被激活的緣故。”



在日常工作中，何日輝接觸到大量雙向情感障礙的病人，“這種精神病人的病恥感是很嚴重的”，他們不願意主動告訴別人自己的病情，害怕遭到歧視。因此，何日輝認為，面對處於創傷被激活期的病人，“應該做的是安撫，不要去跟她吵，她是去阻止別人犯錯，讓她知道我們理解她的初心，慢慢讓她平靜下來。如果排斥、歧視的話，反而會引起她更劇烈的反應。”



何日輝表示，雙向情感障礙患者有自知能力，具有民事行為能力。這也得到了曾為牛某某代理上述行政訴訟案的律師的證實。7月15日中午，這位律師告訴新京報記者，牛某某在與他交流以及開庭作證時“邏輯正常，說話清晰，有條有理，沒有視頻中這麼激動”。



該律師表示，法院在受理行政訴訟時會進行審查，如果原告不具有訴訟行為能力，則需要法定代理人代理其案件，而牛某某具有訴訟行為能力，故法院受理了案件，“她出庭作證，證言也被認定有效。”



因此，何日輝認為，在這個案例中，雖然牛某某表現衝動，但“她並沒有傷害別人”。目前我國這類精神疾病患者的比例較高，“不能因為這一件事就把這類人群污名化，應該鼓勵他們盡可能參與社交活動，他們需要更加友善的環境。”



（來源：新京報）

