綠黨預測初選神準　王浩宇：柯若參戰韓贏

綠黨桃園市議員王浩宇表示，2020大選柯文哲參戰，韓國瑜贏。（照片：王浩宇臉書） 中評社台北7月16日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜贏得黨內初選，綠黨桃園市議員王浩宇今天在臉書發文表示，2020的選情其實非常單純，一對一，蔡英文贏。無黨籍台北市長柯文哲參戰，韓國瑜贏。最重要的是時代力量的態度，除非時力清楚表態支持蔡英文，否則柯文哲至少會從蔡英文身上拿走5～10%的選票，怎麼算下任“總統”都是韓國瑜。



綠黨7月11日公布民調，韓國瑜43.5%、柯文哲21%、蔡英文19.2%，最為接近國民黨初選民調。王浩宇在臉書發文自豪的表示“綠黨民調超準！”收到好幾位媒體圈的朋友私訊，誇獎綠黨的民調神準，跟最後的結果比較接近。他還強調14日就在臉書發文預測韓國瑜將以10%以上的極大差距勝出。



以下為王浩宇臉書全文：



2020的選情其實非常單純：



一對一，小英贏。



柯文哲參戰，韓國瑜贏。



最重要的是時代力量的態度，除非時力清楚表態支持蔡英文，否則柯文哲至少會從蔡英文身上拿走5～10%的選票，怎麼算下任“總統”都是韓國瑜。



這真的不用懷疑。



如果最後真的讓韓國瑜當了“總統”，景濤就算天天暴怒有什麼用？