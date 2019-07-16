川藏公路上然烏鎮的悄然之變

中評社北京7月16日電／7月的雪域高原正值壯美夏日，被譽為“中國最美景觀大道”的川藏公路迎來自駕游的高峰期。環抱在雪山、湖水、森林之中的然烏熱鬧喧騰，游人絡繹不絕。



位於昌都市八宿縣西南部的然烏鎮，海拔3970米，主要景點有然烏湖、來古冰川、多吉珍珠神山等。然烏湖作為西藏東部最大的湖泊，面積22平方千米，川藏公路貫穿全境，越來越多的周邊村民選擇就近就業吃上旅遊飯。



來古村貧困戶、24歲的多吉已在然烏湖景區工作兩年多，擔任餐廳服務員領班，今年還學起了廚師。“跟公司簽訂勞動合同，月工資3000多元，離家近，能照顧家人和農忙時候回家幹農活。”初中畢業的他此前多處打零工，收入不穩定，如今已成為家裡的頂梁柱。



憑借資源優勢和交通優勢，八宿縣通過招商引資發展旅遊產業扶貧項目，縣投資公司貸款給企業建起了然烏國際自駕營地。目前項目已投資8560萬元，建築面積近5000平方米，內設餐廳、咖啡廳、房車基地等；還有全玻璃星空房、集裝箱房等多種客房。



記者在這裡見到了一個來自山西的12人自駕游團隊。“我們出發前做了攻略，看到這裡是新開發可以住宿的地方，住的700多元一晚的全玻璃星空房。”遊客李德安說，“夏天住在湖邊清爽很多，雪山高聳，湖面開闊，與自然融為一體，有種世外桃源的意境。”



2018年3月營業的然烏國際自駕營地，當年接待參觀人數約20萬人次，住客2萬多人次，穩定帶動當地群眾18人（其中建檔立卡貧困戶9人）增收，計劃5年內帶動幫扶60戶周邊貧困戶增收致富，人均年收入不低於3萬元。



然烏村26歲的班久是自駕營地的一名水電工。曾長期在家務農的他，兩年前開始跟著漢族師父學技術。“每年從3月上班到11月，每月工資3000元，包吃住。距我們村只有3公里，騎車10分鐘就到家了。”他說。