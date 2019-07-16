喜樂島20日組黨　卓榮泰：力量分散敵加倍

民進黨主席卓榮泰。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）針對喜樂島聯盟預計將於20日籌組政黨，民進黨主席卓榮泰16日表示，理念相同者合作為上策，力量分散等於敵人加倍，希望大家還是站在台灣大局下考量。



民進黨主席卓榮泰16日與媒體茶敘，並由副祕書長林飛帆、郭昆文陪同。針對這次民進黨初選，因時程延期規則改變，使得部分獨派不滿欲組黨，卓榮泰提出上述說法。



針對喜樂黨聯盟將組黨，卓榮泰表示，理念相同者合作為上策，力量分散等於敵人加倍，台灣是民主社會，任何人要組黨都沒辦法阻擋，但希望大家還是站在台灣大局下考量，因為民進黨現在還是比較有能力維持執政守護台灣者，民進黨也會盡量去了解本身欠缺的部份找到最大公約數，這是民進黨責任，也是要想辦法盡到的責任。



至於與時代力量的合作，卓榮泰指出，在美國時有與時代力量主席邱顯智不期而遇，但沒有很長的時間交談，兩黨間的大原則是現有“立委”選區互相尊重，其他的一起努力，等邱回到台灣會再正式見面。



茶敘也談到22個區域“立委”艱困區提名，卓榮泰指出，目前陸陸續續進行密集約談工作，同時也對各地選情做分析，預計除了有一些要與友好政黨談合作的之外，絕大多數在7月底於中執會完成徵召。



不分區方面，卓榮泰表示，8月將會在啟動不分區相關工作，名單將不只求美麗，還要有戰鬥力，能夠為黨的政策作辯護才是最重要的。是否會流於派系分贓？卓則說，從中執會就可看出他是最沒有派系的，因此派系不是腦袋裡考量的因素，將會以功能為重。



其中，“立法院長”蘇嘉全已表態不續任不分區“立委”，卓榮泰說，維持“國會”的穩定，有利於“國會”的布局，這件事茲事體大，等蘇嘉全回來再談。