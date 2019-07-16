入局能量飲料　百事勝算幾何

中評社北京7月16日電／ 繼可口可樂宣布2019年推出自有品牌的能量飲料後，7月9日晚，在2019第二季報說明會上百事CEO龍嘉德表示，百事將推出“百事牌能量飲料”。百事這一計劃再次將可樂巨頭間的較量蔓延到能量飲料市場。



面對碳酸飲料市場產量的不斷下滑，飲料企業普遍看到了能量飲料的增長潛力。業內人士認為，百事與可口可樂在飲料領域的競爭始終針鋒相對。不過，在中國能量飲料市場，百事可樂與可口可樂都是後來者，百事旗下的運動飲料佳得樂在國內的銷售並不理想，而可口可樂與魔爪的糾紛也影響到了在中國市場的推廣。雖然百事與可口可樂在產品研發上具有實力，但如何從紅牛主導的能量飲料市場中搶占份額，將成為兩大企業共同面對的課題。



布局能量飲料



實際上，百事布局能量飲料市場並非心血來潮。龍嘉德在回應華爾街分析師提問時稱，能量飲料在全球範圍內是一個不斷增長的市場，消費者更青睞於能夠幫他們提升或補充能量的產品。百事正從咖啡、運動飲料，到能量飲料等不同的角度布局這一品類。“我們相關產品上市的時候，消費者就會看到的。”龍嘉德說。



據了解，在功能飲料領域，百事擁有激浪（Mountain Dew）品牌，並與美國排名前三的能量飲料品牌Rockstar保持長期的合作。



龍嘉德認為，能量飲料的核心消費人群的需求，與百事以及可口可樂所能提供的產品價值有所不同，但並不意味著這些消費者不會選擇百事或可口可樂的能量飲料產品。紅牛、魔爪、Rockstar或者其他一些該品類的主要品牌，為消費者帶來的品牌價值與百事體現的價值不同。



“能量飲料受到消費者青睞，並且市場規模不斷擴大。作為世界上主要的飲料企業，正逐步減少對碳酸飲料依賴的百事而言，進一步在功能飲料布局，能夠保持企業的盈利能力。”中國食品產業分析師朱丹蓬認為。